LGBT+ Turismo Expo se consolida com 3ª edição realizada em São Paulo (3a edição da LGBT+ Turismo Expo se consolida como maior evento B2B de Turismo LGBT+ na América Latina (Foto: Divulgação))

A terceira edição da LGBT+ Turismo Expo realizada no Hotel Unique, em São Paulo, na última quinta-feira (25/07), reforçou a potência econômica que o Turismo LGBT+ representa mundo afora e reuniu mais de 900 profissionais do trade turístico de todo o Brasil. Com 72 expositores, 22 workshops e painéis que abordaram temas como Turismo de Luxo, Hospitalidade e Espiritualidade e Bem-Estar, o maior evento B2B da América Latina no segmento ainda contou com rodada de negócios e uma palestra com o especialista em comunicação e promoção turística americano Matt Skallerud. “Depois de dois anos no Rio de Janeiro, decidi trazer a Expo para São Paulo, maior polo brasileiro emissor de turistas e a receptividade não poderia ter sido melhor”, celebra Alex Bernardes, criador e diretor da LGBT+ Turismo Expo. “Reunimos agentes de viagens e operadores turísticos interessados em ampliar seus negócios, capacitando-se sobre destinos e produtos que investem no turista LGBT+ e que, a partir de agora, terão mais ferramentas e conhecimento para atender e vender melhor para esse público”, afirma Bernardes.

O evento conta com uma curadoria de expositores e marcas que atuam no segmento de Turismo LGBT+ o ano todo e não só em datas comemorativas, como o Mês do Orgulho. Destinos nacionais e internacionais, como Mato Grosso do Sul, Washington DC, Colômbia, Buenos Aires, Portugal e Pipa, no Rio Grande do Norte, são alguns exemplos. Para Bruno Wendling, diretor- presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, investir na atração, atendimento e retenção do turista LGBT+ faz parte das políticas públicas do estado. “Participamos da LGBT+ Turismo Expo desde sua primeira edição, em 2022, e temos certeza de que é o melhor evento para capacitar agentes e operadores turísticos sobre os interesses da comunidade LGBT+ quando se fala em viajar com acolhimento e segurança”, destaca Wendling. Desde que começaram a investir no Turismo LGBT+, o estado do Mato Grosso do Sul já viu o número de visitantes que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e outras identidades crescer ano a ano.

Uma das novidades da edição paulista, a Rodada de Negócios selecionou 14 renomadas empresas nacionais que trabalham o segmento LGBT+ profissionalmente e 14 operadoras de turismo brasileiras com o objetivo gerar oportunidade de vendas e parcerias entre expositores e participantes. Para Pedro Döhnert, gerente geral do Doral Guarujá, hotel-boutique localizado na Praia da Enseada, “essa novidade foi decisiva para confirmarmos nossa participação no evento”.

A LGBT+ Turismo Expo ainda promoveu debates importantes sobre temas que convergem entre si, como Turismo de Luxo e Hospitalidade. “Para estarmos preparados para receber a comunidade LGBTQIAPN+, primeiro precisamos, como empresa, estar preparados para acolher os funcionários que pertencem a ela. Se os funcionários não se sentirem representados e confortáveis em um ambiente que valorize a diversidade, provavelmente não estarão preparados para receber e atender adequadamente os clientes”, destacou Wellington Melo, Diretor Geral do Hotel Unique, durante o painel “Turismo LGBT+ e a convergência com o segmento de luxo”. A palestra de encerramento trouxe Matt Skallerud, especialista em marketing on-line LGBTQ+, que apresentou as melhores estratégias e técnicas para se comunicar com os consumidores LGBT+.

Esta terceira edição trouxe resultados positivos para para a LGBT+ Turismo Expo, que realizou um evento 30% maior que no ano passado em número de expositores e inscritos. “Conseguimos consolidar nossa Expo na maior cidade do país e atrair um público qualificado e interessado em gerar negócios. Sabemos que o Turismo LGBT+ cresce anualmente mais que o turismo em geral e estudos mostram que, em média, os viajantes LGBT+ gastam cerca de 30% a mais do que seus pares não-LGBT+. Por esses e outros motivos, queremos que os profissionais do trade turísticos estejam cada vez mais aptos e integrados a essa realidade, podendo diversificar seu mix de produtos e trazendo mais rentabilidade para seus negócios”, conclui Alex Bernardes.

