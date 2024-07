15º Festival Gastronômico de Ubatuba – Sabor Caiçara proporcionará ao público uma imersão na culinária tradicional (Frutos do mar serão o grande destaque do 15º Festival Gaastronômico de Ubatuba - Sabor Caiçara (Foto: Divulgação))

Conhecida mundialmente por suas belezas naturais exuberantes encravadas na Mata Atlântica e pelas praias paradisíacas, algumas delas praticamente intocáveis, a cidade de Ubatuba, localizada a apenas 220km de São Paulo, 285km de Campinas e a 330km do Rio de Janeiro, também é detentora de uma gastronomia ímpar que atende aos paladares mais exigentes. Uma combinação perfeita entre culinária caiçara e infraestrutura gastronômica única, com a beleza natural como anfitriã.

Com tantas experiências gastronômicas espalhadas por suas 102 praias, o Ubatuba Convention & Visitors Bureau, realiza como coorganizador o Festival Gastronômico de Ubatuba – Sabor Caiçara, que neste ano entra em sua 15ª edição, reunindo os principais meios gastronômicos do município com a participação de fornecedores locais, patrocinadores e parceiros que farão desta edição a maior da história.

O evento será realizado de 2 de agosto a 15 de setembro, período de transição entre a baixa temporada de inverno e a alta temporada de verão, a melhor época para visitar Ubatuba, que conta com promoções de hospedagens, tempo bom e pouco trânsito.

O festival tem um conjunto de atividades como o concurso de receitas, festas, além de cursos e palestras focados em aprimorar os conhecimentos dos colaboradores dos estabelecimentos, com temas como degustação de vinhos, normas de segurança, higiene, além do uso de implementos, aproveitamento de ingredientes, entre outros temas. Neste ano o festival contará com a apresentação do projeto Menus do Futuro, entre outras atrações.

Neste ano estarão participando mais de 80 estabelecimentos, sendo 14 deles associados ao Ubatuba Convention & Visitors Bureau: Alecrim, Esquina do Djalma Ubatuba, Bixiga Forneria, Ellen Doceria, Jundu Restaurantes e Praia Bar, Moringa, Pizzaria São Paulo, Quintal da Vila, Rei do Peixe, Sal Grosso, Tachão, Wok Bar, entre outros. As inscrições estão abertas até o próximo dia 19 de julho para estabelecimentos gastronômicos.

O destaque dos restaurantes inscritos será para os frutos do mar, como peixes, camarões e lulas, além de ingredientes provenientes da Mata Atlântica de fornecedores locais, que resultam em pratos que são os preferidos dos turistas que visitam a cidade.

O Festival Gastronômico de Ubatuba oferecerá ao público experiências únicas e oportunidade de apreciar a culinária caiçara (Foto: Divulgação)

“O Festival Gastronômico de Ubatuba movimenta a cidade nos meses de agosto e setembro, por meio de sua rica e diversificada gastronomia, oferecendo ao público experiências gastronômicas de altíssima qualidade, além de descobrir, saborear e conhecer mais sobre a culinária caiçara, os produtos locais e as inúmeras opções de estabelecimentos da cidade”, destaca Andres Duenk, vice-presidente financeiro do UCVB (Ubatuba Convention & Visitor Bureau).

“O Festival é um dos eventos mais importantes e esperados do calendário de Ubatuba e região, dando grande visibilidade para a cidade, participantes e apoiadores, além de enriquecer o turismo e a economia local”, finaliza Pedro de Carle, organizador do evento e diretor do UCVB.

Onde se hospedar

Durante o 15º Festival Gastronômico de Ubatuba – Sabor Caiçara, uma rede de hotéis e pousadas estará disponível para receber os turistas que se dirigirem ao município para prestigiar o evento.

A maioria está localizada bem próxima à região central, onde estão localizados os restaurantes e meios gastronômicos participantes do festival. Isso facilita o deslocamento, que pode ser feito a pé, sem precisar tirar o carro do estacionamento dos hotéis e pousadas.

