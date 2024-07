San Diego Hotéis se prepara para sua conferência anual 2024 (Foto: Maarten Van Sluys)

A SAN DIEGO HOTÉIS, fundada em Belo Horizonte em 1998 por José Dalmo Araújo (in memoriam), Ruy Araújo e Márcio Araújo seus atuais diretores, realizará no próximo dia 8 de agosto sua Conferência Anual. Este ano o objetivo será congregar seus cerca de 45 executivos além convidados e parceiros estratégicos no salão Golden do icônico hotel SAN DIEGO SUÍTES LOURDES, situado no bairro mais charmoso de Belo Horizonte.

O hotel conta com 115 espaçosos apartamentos, tradicional restaurante, amplos salões de eventos, área de lazer completo tendo sido projetado por dois dentre os mais aclamados arquitetos da atualidade – Gustavo Penna e Oscar Ferreira – e construído pela ARCO ENGENHARIA. Em seu projeto introduziu conceitos construtivos à frente de seu tempo como: cabeamento estruturado, revestimento de fachada em Alucobond e um lobby com pé direito e mezanino que geram amplitude além de eficiência energética.

O San Diego Suítes Lourdes celebra em 2024, cheio de pompa e circunstância, seu jubileu de prata (25 anos), razão pela qual foi escolhido para sediar conferência anual da rede deste ano, além de um jantar especial para convidados. O Superintendente da rede, Simonal Dias, destaca o fato de que o San Diego Lourdes gera, por 15 anos consecutivos, um dos melhores índices de rentabilidade para investidores de Condohotéis, considerando seu set competitivo.

A hospitalidade mineira traduzida na rede hoteleira

A rede hoteleira que carrega consigo o genuíno “DNA da hospitalidade mineira” segue se destacando por suas excelentes performances em todas as 6 cidades mineiras onde atua, pavimentando assim o caminho virtuoso para duas aberturas nos próximos meses, nas prósperas cidades mineiras: Manhuaçu, na Zona da Mata, além de sua segunda operação em Governador Valadares. Além destes, dois outros hotéis estão em fase avançada de construção e serão anunciados durante a Conferência.

Em seus 8 hotéis atualmente em operação, segmentos econômicos, “midscale” e luxo, a rede totaliza 900 apartamentos em operação empregando mais de 700 pessoas. Tornou-se referência de qualidade e bons serviços de hospedagem, alimentação e eventos, com destacados resultados financeiros, proporcionando dividendos aos seus acionistas e investidores acima da média em todos os mercados onde está presente.

San Diego Hotéis segue se modernizando

Com 3 hotéis em Belo Horizonte e outros 5 distribuídos por Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni, Sete Lagoas e São Gotardo a SAN DIEGO HOTÉIS aposta na dicotomia – inovação e atualização – de seus recursos materiais e humanos para seguir sendo referência no, cada dia mais competitivo, mercado da hospitalidade. Em todos os hotéis da rede renovações e “retrofits” em apartamentos e áreas comuns seguem em andamento, novas ferramentas e tecnologias sendo abarcadas em ritmo acelerado e constante trazendo o que há de mais moderno em digitalização de processos e modelos de gestão eficazes.

No amplo leque de opções de serviços ofertados pela rede hoteleira está, não somente a opção por contrato de administração, mas também os de cessão de sua marca sob forma de franquia, além de assessoria comercial, consultoria, estudos de viabilidade e de implantação hoteleira. Todas com qualidade assegurada pela expertise adquirida na construção, implantação e abertura de inúmeros hotéis ao longo de sua vitoriosa trajetória empresarial de 26 anos de existência.

Durante a Conferência Anual os diretores da SAN DIEGO HOTÉIS apresentarão os números positivos da performance do primeiro semestre 2024, com elevação substancial em todos os indicadores em relação ao mesmo período do ano passado que nortearão as metas a serem atingidas. Palestrantes de grande reputação abordarão temas atuais e motivacionais especialmente escolhidos visando promover a qualificação e a integração dos executivos dos hotéis da rede.

Programação da Conferência Anual da San Diego Hotéis

A programação começa as 8h e irá até as 18h. O “Gran finale” será um coquetel que será servido a partir das 19h30 no Restaurante Munn do San Diego Suítes Lourdes situado à Av. Álvares Cabral 1.181, bairro de Lourdes em Belo Horizonte.

“A hotelaria brasileira deve muito às redes surgidas no país que adotaram conceitos de hospitalidade consagrados mundialmente, porém juntando a estes elementos característicos da nossa cultura e arte de receber”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

