Rancho do Peixe: hotel no Ceará alia qualidade, serviço e sustentabilidade

Enquanto o litoral cearense está ameaçado conforme estudo recente apresentado pela UFC — Universidade Federal do Ceará, com consequências de um crescimento desordenado sem o devido estudo de impacto ambiental, o Rancho do Peixe se propõe há 20 anos como um farol de esperança, demonstrando na prática que é possível aliar qualidade, serviço e sustentabilidade no turismo.

Localizado na Praia do Preá, a 12 km de Jericoacoara, o Rancho do Peixe se destaca por sua filosofia eco consciente, que permeia todas as suas operações. Em um terreno de 63.000 m², apenas 8% da área é ocupada por construções sustentáveis. Os bangalôs rústicos e charmosos possuem 80m² são construídos com materiais locais. A arquitetura privilegia a circulação natural do vento, dispensando ar-condicionado e assim reduzindo o consumo energético. Já as varandas privativas com rede convidam ao relaxamento em meio à natureza.

Hotel Rancho do Peixe (Foto: Divulgação)

“Temos uma gestão autenticamente responsável: utilizamos um sistema de separação de resíduos realizado tanto nas acomodações quanto nas áreas comuns do espaço, contribuindo para a eficiência do processo. Além disso, nosso centro de reciclagem e compostagem da propriedade também recebe resíduos sólidos da Vila Kalango (Jeri), ampliando seu impacto positivo. Durante a baixa estação, a compostagem de resíduos úmidos varia entre 50 a 400 kg por semana, enquanto na alta estação esse volume aumenta para aproximadamente 500 a 600 kg semanais”, destaca Silmara Américo, CEO do Grupo e*, responsável pela gestão da pousada Rancho do Peixe.

A energia solar, fonte renovável e limpa, representa 80% da eletricidade consumida. A pousada também adota medidas de consumo consciente, como a não utilização do uso de descartáveis e plásticos e gera 120 empregos, sendo 90% ocupados por nativos, além de comprarem produtos exclusivamente de fornecedores locais, reforçando a economia circular da região.

O compromisso com a preservação da natureza se traduz na preservação de áreas verdes e no paisagismo com espécies nativas. A agricultura orgânica é praticada na horta da pousada, garantindo alimentos frescos e saborosos. A fauna e flora local também são protegidas, com ações que garantem a harmonia e bem-estar da natureza.

No entanto, em contraste ao Rancho do Peixe, novos empreendimentos proliferam na região sem um aprofundado estudo de impacto ambiental e de práticas ESG. Esses novos projetos preocupam o futuro do ecossistema fragilizado pela intervenção humana.

“A geração de riqueza econômica, emprego e renda precisam estar em alinhamento com o meio ambiente, que são: as riquezas naturais, únicas e distintivas desse ecossistema precisam ser preservados”, ressalta Silmara.

Hotel Rancho do Peixe (Foto: Divulgação)

O Rancho do Peixe serve como um lembrete urgente de que o desenvolvimento turístico não precisa vir às custas da natureza. É possível conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental, gerando benefícios para as comunidades locais e para o planeta. É isso que o Rancho pratica há 20 anos.

“É preciso que as autoridades governamentais, locais e os empresários do setor turístico tomem medidas concretas para garantir um desenvolvimento autenticamente sustentável para a região, antes que a beleza natural que tanto encanta os visitantes seja impactada negativamente para sempre”, conclui Silmara.

Para mais informações acesse o site ou o Instagram @ranchodopeixe.

