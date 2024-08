Santuário do Caraça confirma a 2ª edição do Braseiro – Festival de Assados e Defumados - (crédito: Uai Turismo)

Santuário do Caraça confirma a 2ª edição do Braseiro – Festival de Assados e Defumados (O evento promete transformar o local em um verdadeiro paraíso dos sabores e tradições (Foto: Santuário do Caraça/Divulgação))

Considerado um dos destinos turísticos mais encantadores de Minas Gerais, o Santuário do Caraça, situado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, é também reduto da boa gastronomia. Após o sucesso da estreia, no ano passado, o local sedia a segunda edição do Braseiro – Festival de Assados e Defumados, no dia 21 de setembro, sábado, das 12h às 21h, com diversas atrações gastronômicas e culturais.

O Braseiro promete transformar o local em um verdadeiro paraíso dos sabores e tradições, com o tema “Das Raízes ao Fogo”, este ano o festival traz uma variedade de técnicas rudimentares de assados da América Sul como Fogo de Chão, Moquém, Curanto, Varal, Parrilla, Espeto e Infiernillo. Além das opções de carnes e vegetais (PANCS) direto na brasa e defumados, o festival também oferecerá alternativas vegetarianas e veganas. Para acompanhar essas delícias, haverá um open bar com diversos estilos de chopes, drinks, refrigerantes, sucos, água mineral e sobremesas deliciosas.

Os ingressos já estão à venda por meio da plataforma Sympla. Se o visitante quiser prolongar sua experiência e se hospedar, basta entrar em contato pelo e-mail: centraldereservas@santuariodocaraca.com.br ou pelo telefone: (31) 3942-1656.

Braseiro – II Festival de Assados e Defumados do Santuário do Caraça

Data e horário: sábado, 21 de setembro, das 12h às 21h

Local: Santuário do Caraça – Estrada do Caraça, Km 9, entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, com fácil acesso pelas rodovias BR 381 e MG 436

Evento open bar e open food

Mais informações e ingressos por meio da plataforma Sympla.

