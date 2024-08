Projeto Conexão Minas com Bahia conta a história do Axé em BH (Foto: Divulgação/ Tiago da Rosa)

No próximo dia 27 de julho, sábado, a partir de 14h, estreia o projeto Conexão Minas com Bahia, no Dome Lounge. A proposta é promover uma imersão cultural entre Minas Gerais e Bahia, com experiências únicas em cultura e música. A fusão entre o Conexão e o tradicional bloco Galera de Belô, com 31 anos de história, promete ser um marco para o cenário de eventos e entretenimento de qualidade na capital belo-horizontina, reunindo vários artistas da música e da dança, personalidades do cenário do carnaval e do segmento de eventos.

Convidados

Na primeira edição, três convidados especiais vão comandar a alegria. No palco, cantando a história do Axé, estarão os três artistas que marcaram época. Este evento marcará o retorno da Galera de Belô O Bloco, visando o Carnaval de BH 2025.

Com início previsto para as 14h, haverá, às 17h, a apresentação musical de João Mauricio, ex-vocalista das bandas Cheiro de Amor e Kaoma. O cantor será o condutor do evento e receberá no palco do Dome, Mano Morenno, conhecido por sua trajetória na música baiana com as bandas Bragadá, Braga Boys e Terra Samba, além da cantora Márcia Drumond, a voz do Axé em Minas. Será uma verdadeira mistura de Minas com Bahia. João Mauricio e Mano Morenno possuem uma carreira consolidada com participação nos carnavais de Salvador e de outros estados, além de grandes eventos e micaretas pelo Brasil e de turnês internacionais com suas respectivas bandas, valorizando ainda mais o evento.

Sobre o Dome Lounge

O Dome Lounge Bar é o lugar que melhor traduz o ecletismo da cidade: pagode, sertanejo, axé, pop rock e os ritmos mais atuais se encontram em um ambiente harmônico, cheio de diversão, além de um cardápio variado com petiscos e comida japonesa, oferecendo ao público uma gama variada de entretenimento noturno.

Localizado na Av. Presidente Carlos Luz, uma das portas de entrada do bairro Caiçara, toda essa pluralidade se encontra em um só espaço. Com dois ambientes, o palco e pista no salão climatizado e a varanda completamente arejada e agradável, o local se apresenta como uma boa opção para eventos sociais e corporativos.

