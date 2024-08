Começa nesse final de semana o Festival Du Mar em Canoa Quebrada ( O Festival Du Mar vem com uma super programação incluindo a Cozinha Show que contará com aulas de culinária exclusivas na Broadway, além de atrações musicais e culturais que também serão estrelas do festival. (Foto: Festival du Mar / Artfully))

Você está pronto para sua próxima viagem? Então pegue a estrada, pois o seu destino é Canoa Quebrada, cidade do litoral cearense, conhecida por sua beleza natural exuberante, que também recebe a edição de estreia do Festival Du Mar. Embarque para uma experiência multissensorial, uma viagem cheia de sabores, cores, texturas com combinações saborosas e inusitadas que vão dominar os seus sentidos.

O Festival Du Mar, que é uma realização da Artfully, Asdecq, Sebrae e que tem o patrocínio master da Stella Artois Pure Gold, chega em terras cearenses com a proposta de que cada estabelecimento participante ofereça um prato especial criado exclusivamente para o evento, e assim cada visitante pode apreciá-lo no espaço do próprio restaurante e criar a sua própria rota gastronômica.

Pensou que acabou? Não, tem muito mais por aí. O Festival Du Mar vem com uma super programação incluindo a Cozinha Show que contará com aulas de culinária exclusivas na Broadway, além de atrações musicais e culturais que também serão estrelas do festival. Sol, mar, cenários paradisíacos e sabores inesquecíveis. O roteiro perfeito para curtir toda a energia de Canoa Quebrada.

Ao total serão 4 categorias com sabores que vão conquistar o seu paladar, são eles: Sabores do Mar: Pratos com peixes e frutos do mar; Sabores da Terra: Pratos com aves, carne bovina, suína e também opções vegetarianas e veganas; Que Seja Doce: Doces e sobremesas irresistíveis; e Que Seja Refrescante: Drinks que darão aquele toque especial ao Festival.

Os primeiros dias do evento acontecerão nesse fim de semana, que vai de 02 a 04 de agosto, com uma agenda recheada de entretenimento de qualidade, muita cultura e história, e o principal, uma excelente gastronomia. Na abertura, no dia 2, a programação começa com vivência cultural de reggae com o coletivo Filhos de Chico, presença de DJs locais, sendo eles Freedom Sounds, Caribbean Sounds, Selecta Taccin e DJ Buchecha Roots, workshop de dança com o Projeto Educa Reggae e atrações musicais no circuito Broadway.

Já no segundo dia de evento, no dia 3, acontece Cozinha Show com o Chef Pedro Barbosa, vice-campeão do programa Mestre do Sabor, agenda cultural com capoeira, show com a Banda Jack Clein e atrações musicais no circuito Boradway. No domingo, dia 4, terá oficina de Pancs, com plantas alimentícias não convencionais e muita musica no cirtuito gastronômico. Informações mais detalhadas sobre a programação estão nas redes sociais oficiais do evento no instagram @festivaldumar .

