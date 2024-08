Viajar a dois traz benefícios duradouros no relacionamento (Pesquisas confirmam que viajar a dois traz muito mais do que experiências memoráveis, mas benefícios duradouros ao relacionamento. (Foto: Freepik))

De acordo com registros da plataforma de pesquisa Google, recentemente divulgados, houve um aumento de 650%, no Brasil, pelos termos ‘pacotes de viagens para casais’. Este crescimento reforça os dados divulgados pela associação norte-americana de viagens, U.S. Travel Association, na qual 70% dos casais acreditam que viajar a dois ajuda a manter o romance vivo. E hoteis já percebem aumento no perfil deste turista.

É o caso do hotel Villa d’Ozio, na Praia Brava de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. Lançado há pouco mais de dois anos com foco em privacidade e personalização, já no primeiro semestre obteve um crescimento na ocupação superior a 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, com a maioria dos hóspedes formados por casais. No total, 66% dos casais vêm de estados brasileiros, o que demonstra o crescimento do turismo doméstico. O hotel também pertence à parcela de destinos turísticos mais buscados no Brasil, por regiões litorâneas, conforme apontado em pesquisa do Ministério do Turismo.

“O turismo feito pelos casais é muito variado. São pessoas que geralmente dispõem de mais recursos financeiros, pois ou são jovens e sem filhos ou já estão anos casados e com os filhos crescidos. Então eles não se limitam. Buscam uma estadia romântica, reservada, para aquecer o relacionamento e investir em gastronomia, passeios, e outras experiências a dois”, afirma Ronaldo Jansson Júnior, diretor do Villa d’Ozio.

Villa d'Ozio, na Praia Brava de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina

Voltado ao público adulto, o hotel é totalmente intimista, com 25 quartos e serviços personalizados para promover maior sensação de relaxamento, privacidade e conexão do casal. Há diversas opções de pacotes para casais que oferecem, por exemplo, espumante, frutas, sandálias Havaianas e fotos do casal. A própria suíte também se torna um refúgio romântico, e pode ser decorada com flores, sais de banho, velas e uma garrafa de espumante do hotel. “Em pacotes românticos, o casal também recebe um café da manhã especial, na cama, na primeira manhã de hospedagem, sessão de massagem para os dois no SPA, jantar exclusivo na Cucina, com sugestões do chef Duba, incluindo entrada, prato principal e sobremesa”, comenta Gustavo Freitas, gerente do hotel.

O hotel fica localizado na Praia Brava, em Itajaí, região paradisíaca de Santa Catarina com areias brancas e águas cristalinas. Além da própria praia, o bairro tem belas paisagens para que o casal possa aproveitar a natureza enquanto fica hospedado no hotel. A região possui diversas opções de bares, restaurantes e de lazer durante todo o dia, ideal para o casal passear pela região.

