Qatar Airways oferece tarifas especiais em toda a sua rede de destinos com origem no Brasil (Com o slogan "Não apenas sonhe, planeje", a promoção estará disponível de hoje (1) até 5 de agosto (Foto: Divulgação/Qatar Airways))

Para brasileiros interessados em planejar as férias com antecedência, a Qatar Airways acaba de lançar descontos de até 25% em passagens aéreas para toda a sua rede de destinos com origem no Brasil. Com o slogan “Não apenas sonhe, planeje”, a promoção estará disponível de hoje (1) até 5 de agosto. As viagens podem ser realizadas de 8 de setembro deste ano a 15 de junho do ano que vem.

Interessados em aproveitar a oferta devem acessar o site ou aplicativo oficiais da companhia e utilizar o código promocional SAVENOW no momento da reserva. Destinos como Hanoi e Pequim estão entre os com descontos especiais de até 25%, enquanto outros têm tarifas reduzidas em até 10%.

Benefícios adicionais

A Qatar Airways também está oferecendo incentivos adicionais para os viajantes. Para quem ainda não é membro do Privilege Club, é possível se inscrever com o código PCAMER24 para ganhar até 5 mil Avios de bônus após seu primeiro voo como membro, desde que ele ocorra até 30 de junho de 2025.

Além disso, a Qatar Airways Holidays está oferecendo até 40% de desconto em pacotes de férias para Doha, incluindo voo e hotel, para reservas feitas até 31 de agosto. Os pacotes podem ser utilizados em viagens que ocorram até 31 de outubro deste ano.

Detalhes da promoção:

Período da oferta: 1 a 5 de agosto de 2024

1 a 5 de agosto de 2024 Desconto em passagens: Até 10% de desconto em tarifas gerais e 25% de desconto em destinos como Hanoi e Pequim

Até 10% de desconto em tarifas gerais e 25% de desconto em destinos como Hanoi e Pequim Período de viagem: 8 de setembro de 2024 a 15 de junho de 2025

8 de setembro de 2024 a 15 de junho de 2025 Destinos: Toda a rede de destinos da Qatar Airways com origem no Brasil

Para aproveitar esta oferta exclusiva, os clientes devem reservar suas passagens pelo site, na página, ou pelos aplicativos móveis da Qatar Airways, utilizando o código promocional SAVENOW no momento da reserva.

Ofertas complementares:

Oferta de inscrição de fidelidade: Inscreva-se no Privilege Club com o código PCAMER24 e viaje até 30 de junho de 2025 para ganhar até 5 mil Avios de bônus após o seu primeiro voo como membro. Os termos e condições estarão disponíveis na página de destino da oferta de voo.

Inscreva-se no Privilege Club com o código e viaje até 30 de junho de 2025 para ganhar até 5 mil Avios de bônus após o seu primeiro voo como membro. Os termos e condições estarão disponíveis na página de destino da oferta de voo. Oferta de férias Qatar Airways Holidays: Desfrute de até 40% de desconto em pacotes de férias para Doha ao reservar pacotes de voo + hotel para o Qatar. Esta oferta está disponível para compra até 31 de agosto de 2024, para viagens até 31 de outubro de 2024. Mais detalhes podem ser encontrados na página de destino.

