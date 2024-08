Lençóis Maranhenses e a força do ecoturismo brasileiro (Lençóis Maranhenses (Foto: Setur/MA))

O Parque Nacional dos Lençois Maranhenses acaba de ser reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. Um título que reforça ainda mais a importância ecológica e a beleza singular do local, colocando-o no mapa global como um dos destinos turísticos mais espetaculares do Brasil.

Este vasto e impressionante conjunto de dunas de areia branca e lagoas de água cristalina, se estende por cerca de 155 mil hectares, e atrai milhares de visitantes durante o ano todo. O reconhecimento da UNESCO não apenas destaca a singularidade dos Lençóis Maranhenses, mas também valoriza o crescente interesse pelos destinos nacionais.

LEIA TAMBÉM: Cabrália: cidade no sul da Bahia gera encanto à primeira vista

O Brasil soma agora oito locais reconhecidos como Patrimônio da Humanidade: o Parque Nacional de Iguaçu , em Foz do Iguaçu; as reservas de Mata Atlântica, em São Paulo e Paraná; a Costa do Descobrimento, na Bahia e Espírito Santo; as áreas Protegidas da Amazônia Central e do Pantanal; a Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, em Goiás; além do arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas.

Um marco nacional

Esses destinos, assim como os Lençóis Maranhenses, representam o vasto patrimônio natural brasileiro e são fundamentais para o turismo sustentável no país. “O título de Patrimônio da Humanidade é uma chancela de excelência que eleva o prestígio do destino e atrai investimentos em infraestrutura e serviços turísticos, beneficiando não apenas a região, mas também o país como um todo,” afirma Gabriel Cordeiro, diretor geral da BWT Operadora.

“Agora, os Lençóis Maranhenses estarão no foco do turismo internacional, aumentando o interesse tanto dos visitantes estrangeiros quanto dos brasileiros em conhecer este paraíso natural,” acredita Cordeiro. Este reconhecimento também reforça o compromisso da BWT Operadora em oferecer experiências autênticas e responsáveis.

De acordo com Cordeiro, os Lençóis Maranhenses são um produto bastante procurado. A BWT Operadora oferece pacotes exclusivos que proporcionam aos viajantes uma experiência imersiva e inesquecível. “Nossa missão é promover o turismo responsável e de alta qualidade, com roteiros que incluem passeios pelas lagoas Azul e Bonita, visitas à comunidade de Atins e experiências autênticas de interação com a cultura local”, completa.

Lençóis Maranhenses (Foto: Setur/MA)

LEIA TAMBÉM: Viajar a dois traz benefícios duradouros no relacionamento

Turismo sustentável

Além da visibilidade global, o reconhecimento pode incentivar o desenvolvimento de um turismo mais sustentável e consciente, preservando o patrimônio natural para as futuras gerações. “O turismo, quando bem gerido, pode trazer benefícios significativos para essas regiões, proporcionando novas oportunidades econômicas e melhorando a qualidade de vida dos residentes. A chegada de visitantes pode estimular a criação de empregos, o crescimento de negócios locais e o fortalecimento da infraestrutura, sem comprometer a integridade ambiental”, completa Cordeiro.

Para ele, a chave para maximizar esses benefícios é adotar práticas de turismo responsável e sustentável, que priorizem a preservação do meio ambiente e o respeito pelas tradições locais. Desta forma, o turismo pode ser um aliado importante na conservação dos ecossistemas e na promoção do desenvolvimento local, promovendo um ciclo de benefícios mútuos que fortalece as comunidades e valoriza a biodiversidade.

Roteiros completos

A BWT Operadora oferece dois tipos de pacotes para os Lençóis Maranhenses: via Barreirinhas ou via Atins. O primeiro inclui transfer in/out, city tour histórico em São Luís do Maranhão, hospedagem com café da manhã, tour 4×4 pelos Grandes Lençóis, e passeio de lancha pelo Rio Preguiças até Caburé com visita a Vassouras, além de três noites em Barreirinhas com café da manhã.

O “São Luís com Lençóis Maranhenses via Atins” inclui transfer in/out, um city tour Histórico em São Luís do Maranhão, transfer para Atins, duas noites de hospedagem em São Luís com café da manhã, Tour Lençóis Visitando o Canto do Atins e a Caburé com visita a Vassouras, passeio de lancha pelo Rio Preguiças com visita a Vassouras e Mandacaru e duas noites de hospedagem em Atins com café da manhã.

LEIA TAMBÉM: 4 destinos pelo mundo para quem aprecia uma boa bebida

Além de poderem conhecer a capital São Luiz, rica em história e cultura, o visitante tem a possibilidade de escolher a opção que mais se adapta ao seu perfil. Barreirinhas é a principal porta de entrada para os Lençóis Maranhenses, infraestrutura turística mais desenvolvida, com várias opções de hospedagem e restaurantes. Por outro lado, Atins proporciona uma experiência mais autêntica e rústica, ideal para aqueles que buscam uma conexão mais próxima com a natureza.

Ambos pacotes oferecem a oportunidade de explorar a beleza única dos Lençóis Maranhenses, e entender porque o local foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO.

Informações sobre os produtos da BWT Operadora.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo