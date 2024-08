HOTEX – Feira de turismo e hotelaria em São Paulo debateu temas de grande relevância (Foto: Maarten Van Sluys)

Aconteceu na semana passada, entre os dias 16 à 19 de julho, no amplo e bem estruturado Centro de Convenções São Paulo Expo, situado às margens da Rodovia dos Imigrantes, na capital paulista, a primeira edição da HOTEX BRASIL – feira brasileira especializada em turismo, hotelaria e gastronomia. Nesta pioneira iniciativa que reuniu profissionais, empresas e fornecedores do segmento foram apresentadas e debatidas as mais recentes novidades, tendências e soluções para o setor.

O evento surgiu de uma parceria de cerca de dez anos entre a feira da Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração – ABIMAD, que neste ano celebrou sua 38ª edição, e a prestigiada Revista USE DESIGN, mídia oficial do evento.

A primeira edição da feira ABIMAD aconteceu no ano de 2004, com 64 expositores, no centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. Um grupo de empresários, com grande expertise no mercado de móveis na região Sul do país, criou essa inovadora feira de negócios para apresentar ao mercado grandes marcas, tendências e os melhores lançamentos do setor no Brasil e no exterior.

A HOTEX

O setor de turismo, hotelaria e gastronomia do Brasil apresenta um crescimento significativo nos últimos anos, contribuindo atualmente com aproximadamente 11% do PIB nacional e gerando milhões de empregos. A HOTEX veio como uma resposta a essa expansão,

“Começamos projetando o espaço ‘USE DESIGN EXPERIENCE’, que é um trabalho de validação de produtos com network e negócios, onde as empresas expunham produtos para serem validados por lojistas e profissionais que frequentam a ABIMAD, bem como por novos convidados do setor de hospitalidade. Essa iniciativa deu tão certo que foi crescendo naturalmente ao longo dos anos e, como o público hoteleiro foi ficando cada vez mais cativo, ajustamos o nome para Hotel Experience, e que agora abreviado se tornou HOTEX”, explica a “Publisher” da revista Use Design e CEO da feira, Sol Andreassa. A nova feira visa desempenhar um papel crucial no setor da hospitalidade de modo geral, além de incentivar melhorias na infraestrutura e serviços oferecidos aos setores englobados.

Os quatro dias da HOTEX foram marcados por uma atmosfera de entusiasmo. Os estandes estavam repletos de visitantes de todo país (cerca de 25 mil pessoas transitaram na feira), muito “networking” onde os expositores apresentaram produtos que iam desde soluções de software para gestão hoteleira até novos conceitos de design de interiores para hotéis. Palestras e “Talks” realizadas por especialistas renomados ofereceram insights valiosos sobre a evolução do trade.

Perspectivas da hotelaria de alto padrão: cenários global e nacional

Minha participação aconteceu durante a tarde da quinta-feira (dia 18). O tema que escolhi para falar ao qualificado público foi “Perspectivas da Hotelaria de alto padrão: Cenários Global e Nacional”. Neste âmbito, abordei as perspectivas atuais e futuras dos mercados: luxo, e seu recente subsegmento denominado luxo acessível, em franca expansão através das novas marcas e categorias que estão sendo lançadas tanto por redes hoteleiras como hotéis e pousadas de charme, boutique ou design.

Independentemente da nomenclatura e as respectivas classificações adotadas, observamos uma grande movimentação em curso, seja em novos projetos chamados de “Greenfield” ou “Retrofit” através do qual meios de hospedagem existentes remodelam sua estrutura física, somando a isso incremento em serviços ofertados, de olho no crescente público disposto a pagar mais em troca de experiências realmente superlativas em suas viagens e hospedagens nos destinos “premium” que se multiplicam a cada dia através de “trends” de consumo potencializadas pela força das redes sociais e do marketing turístico, cada dia mais criativo e bem estruturado.

Turismo em crescimento

A exemplo de Minas Gerais, conforme dados divulgados pela SECULT MG na semana passada, o setor de hotéis, bares e restaurantes no estado de São Paulo também cresceu mais do que a indústria em 2023 e outras áreas da economia. Juntos, esses três segmentos registraram alta de 5,4% no volume de contratações em relação a 2022, com 70 mil novos postos de trabalho.

O turismo já representa 10% do PIB paulista. Os dados são do levantamento do Núcleo de Pesquisa e Estatística da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo (Fhoresp).

LEIA TAMBÉM: ACCOR celebra a inauguração de mais um hotel em Minas Gerais

“O crescimento do turismo no estado foi maior do que a média nacional: o Brasil cresceu 3% e São Paulo teve aumento de 5,1%. Esses são dados baseados em pesquisas”, diz Ênio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico da Fhosresp, que palestrou com o tema “Conheça a maior rede de defesa e promoção de hotéis, restaurantes, bares e entretenimento.”

Miranda afirmou ainda que esse bom resultado reflete o trabalho realizado pela Federação que conta com vários serviços em prol do setor. “Realizamos um trabalho na Federação que oferece abrangente suporte para os sindicalizados. Temos área de capacitação, treinamento, profissionalização, tecnologias e núcleo de pesquisas. Trazemos para o empresário dados econômicos e estatísticos do setor. Também atuamos nas relações públicas e comunicação, pois é importante que o setor tenha uma entidade com visibilidade na mídia para que as pessoas possam reconhecer o trabalho das entidades”.

Hotelaria evoluindo

Maria José Dantas, consultora especializada em hospitalidade, presidente da ABG – Associação Brasileira de Governantas e Profissionais de Hotelaria por ela fundada palestrou sobre “Os Princípios da Hospitalidade: Encantando o cliente!”. Através de sua larga experiência em mais de 30 anos atuando na hotelaria ela enfatizou as prioridades do setor para proporcionar encantamento dos hóspedes. Apresentou um retrospecto cronológico da evolução da área de governança desde os registros mais antigos (1895). Seus estudos aprofundados na área promoveram a criação do método ABC de “Housekeeping” hoje amplamente adotado por profissionais do setor. “A dedicação das equipes, cumprimento de processos e em especial a comunicação são a base de sucesso de uma entrega qualitativa”, mencionou a executiva.

LEIA TAMBÉM: Exemplos de impactos positivos dos cassinos para a atividade hoteleira

Focado no setor hoteleiro independente, com a palestra “Mercado e Oportunidades da Hotelaria Independente no Brasil”, Marco Buonomo, CEO da Brazil Sales Hotelaria e Turismo, apresentou aspectos de serviços baseados na gestão de custos, proporcionando maior eficiência para o negócio. “Serviços inovadores, excelência em atendimento e expertise de mercado são as soluções apresentadas”, afirmou. Plataformas existentes que oferecem serviços de venda e marketing, gestão comercial com central de reservas, representações de contratação de unidades ou redes hoteleiras e dão maior visibilidade do negócio com distribuição de vendas on-line e marketing. “O setor hoteleiro independente abrange quase 80% da oferta de hospedagem no Brasil, somados hotéis, pousadas, flats e outros”, atestou Buonomo.

”A próxima edição da HOTEX BRASIL já está confirmada para acontecer em São Paulo entre os dias 5 e 8 de agosto de 2025, estaremos lá!”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

Email: mvsluys@gmail.com

Whatsapp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo