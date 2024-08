6 destinos para praticar Turismo Esportivo no Brasil (Aproveite o clima dos Jogos Olímpicos de Paris e explore o vasto calendário de eventos esportivos que nosso país tem a oferecer. (Foto: Divulgação))

Descubra a diversidade do turismo esportivo no Brasil, onde a paixão pelo esporte se encontra com paisagens deslumbrantes e eventos de classe mundial. Do kitesurfe na Praia do Preá ao Ironman em Florianópolis, são inúmeras as experiências inesquecíveis para atletas e entusiastas de todos os níveis.

Aproveite o clima dos Jogos Olímpicos de Paris e explore o vasto calendário de eventos esportivos que nosso país tem a oferecer.

Rio de Janeiro – RJ

Conhecido por sediar grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, a cidade maravilhosa é um destino de destaque para o turismo esportivo.

Assista a jogos no icônicos Maracanã e participe de eventos de surfe e vôlei nas praias cariocas.

Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Preá – CE

Uma das grandes novidades nos Jogos Olímpicos de Paris é a chegada de duas novas modalidades de esportes aquáticos: o widsurf e o kitesurf.

Destino de destaque com ventos perfeitos, a Praia de Preá atrai praticantes do mundo todo.

Preá (Foto: Divulgação)

Florianópolis – SC

Florianópolis recebe o Ironman Brasil, uma das provas de triatlo mais desafiadoras do mundo.

O percurso inclui natação nas águas cristalinas da ilha, ciclismo por estradas cênicas e corrida em um ambiente vibrante.

A cidade oferece a combinação de natureza exuberante e infraestrutura, propiciando aos atletas e espectadores uma experiência inesquecível.

Florianópolis (Foto: Divulgação)

São Paulo – SP

A clássica Corrida Internacional de São Silvestre, em 2024, chega a sua 99ª edição, com previsão de 35 mil participantes amadores e profissionais. A prova ocorre no último dia do ano.

Outro evento esportivo dos mais aguardados, e que atraem turistas de todo o mundo à capital paulista, é o GP de Brasil de Fórmula 1, emoção e competição acirrada no Autódromo de Interlagos.

São Paulo (Foto: Divulgação)

Salvador – BA

A Maratona de Salvador, que reuniu cerca de 8 mil pessoas no ano passado, será realizada no dia 22 de setembro. São quatro provas como opção de inscrição: maratona 42 km, meia maratona 21 km, corrida 10 km e 5 km.

Vale conhecer também o Desafio Faróis, que conta com cinco modalidades – canoa havaiana, surfski, paddleboard, caiaque oceânico e stand up paddle.

Salvador (Foto: Divulgação/Paulo Lima)

Manaus – AM

Conheça o Manaus Adventure, que inclui pesca esportiva, natação em águas abertas e competição de stand up paddle. Participe dessas atividades e explore a rica herança indigna da Amazônia.

Manaus (Foto: Divulgação/valoramazonico.com)

