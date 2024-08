Belo Horizonte, Curaçao e Flórida: nova possibilidade ofertada pela Azul (Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira no evento de anúncio sobre a nova frequência de voos entre Brasil e Curaçao (Foto: Uai Turismo))

Aconteceu hoje (02/08), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, o anúncio de que a Azul irá dobrar a quantidade de voos para Curaçao a partir de 9 de dezembro. O lançamento da operação que conecta a ilha caribenha ao Aeroporto de Confins completou um ano recentemente. Além da surpresa de já estar duplicando a frequência de voos, a Azul cria também a possibilidade de Curaçao ser um delicioso stopover para quem deseja ir até os Estados Unidos, pois agora há também uma conexão entre Curaçao e Fort Lauderdale, na Flórida.

Já é a segunda vez que a Azul precisa dobrar a frequência semanal de voos de Belo Horizonte para Curaçao. A operação começou em 24 de junho de 2023 com apenas um voo, passando para dois voos em menos de um ano. Seguindo a boa receptividade da rota, a Companhia, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Econômico de Curaçao, Escritório de Turismo de Curaçao e Invest Minas, aumentou novamente em 100% a oferta de voos e assentos que partem do BH Airport para Curaçao. Agora, proporcionando mais uma opção para turistas e moradores da ilha, o voo continuará para o aeroporto de Fort Lauderdale.

Para o Gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, a ampliação é resultado da boa demanda. “Curaçao já é um sucesso de procura como destino para férias, é uma ilha com um clima agradável e que pode ser visitada em qualquer época do ano. Agora, também vamos incluir mais uma conexão no voo, que vai permitir, por exemplo, que o cliente vá para Curaçao e depois faça compras em For Lauderdale, usando o mesmo bilhete, afirma César.

“Estamos felizes com o aumento da frequência nos voos da Azul entre Belo Horizonte e Willemstad. Ainda mais sendo em um ano que estamos batendo todas as nossas metas na chegada de turistas do Brasil. Curaçao continuará de braços abertos para receber brasileiros”, afirma Ruisandro Cijntje, Ministro do Desenvolvimento Econômico de Curaçao.

“Curaçao é um destino lindo e estamos trabalhando para que cada vez mais mineiros e brasileiros o conheçam. Nossos esforços e a parceria com a Azul Linhas Aéreas e Azul Viagens já tem tido ótimos resultados, e uma consequência já é o lançamento dos novos voos diretos do BH Airport para a ilha. Isso quer dizer mais praticidade e flexibilidade na hora de programar suas férias do sonho no nosso país caribenho”, comenta Janaina Araújo, Representante de Curaçao no Brasil.

Segundo o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, a expansão de voos internacionais em solo mineiro se deve à política do Governo do Estado de incentivo fiscal às companhias aéreas. Em janeiro de 2023, o governador Romeu Zema assinou um decreto que reduz ou isenta a alíquota do ICMS sobre o querosene da aviação.

“Essa medida estimulou o crescimento dos voos internacionais em Minas e o anúncio da Azul mostra que estamos no caminho certo. O turismo no estado lidera o crescimento do país há mais de um ano e estar na rota de Curaçao e dos Estados Unidos com maior frequência seguramente trará mais turistas e investimentos para Minas”, afirma o secretário.

“O trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado de Minas Gerais para o setor aéreo, realizado pela Invest Minas, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem dado cada vez mais frutos positivos. O último deles é o anúncio da Azul Linhas Aéreas que irpa estender a rota existente atualmente entre Belo Horizonte e Curaçao, para os Estados Unidos. Isso demonstra que essa rota entre Belo Horizonte e Curaçao, recentemente lançada, tem tido uma demanda crescente de passageiros, o que fez com que a empresa decidisse estender esse voo. São novas opções de conexão para os mineiros e novas possibilidades de mais turistas e mais investimento para o estado de Minas Gerais”, comenta Ronaldo Barquette, diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas.

O COO do BH Airpot, Rodrigo Côrtes, comemora a operação “Temos orgulho de ser o único aeroporto no Brasil que oferece essa rota, que é um sucesso e atrai passageiros de diferentes regiões interessados nas belezas dessa ilha caribenha. Agora, com mais voos semanais e a conexão com Fort Lauderdale, que agrega muito ao roteiro de viagem, essa rota ficou ainda mais atrativa e com certeza, trará mais passageiros para o nosso terminal. Também estamos muito felizes com esse trabalho em conjunto dos governos de Curaçao e de Minas Gerais, que só fortalece o turismo e o desenvolvimento da nossa região”, afirma.

Localizada no famoso e belíssimo mar do Caribe, Curaçao já se tornou um dos destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros, segundo levantamento da Azul Viagens, operadora de turismo da Azul. Curaçao oferece diversas atividades ao ar livre, como mergulho, snorkeling, windsurf e outros. A beleza de suas praias, com vários tons de azul, sua capital com arquitetura holandesa, seu clima e receptividade da população encantam brasileiros. Em um ano de operação na ilha, a Azul já transportou mais de 22 mil clientes e realizou mais de 170 voos entre Belo Horizonte e Curaçao.

Os novos voos já estão disponíveis no site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.

Horários e Frequências dos voos da Azul entre Belo Horizonte-Curaçao-Fort Lauderdale:

BH Confins (CNF) – Curaçao (CUR) – Fort Lauderdale (FLL) *A partir de 9 de dezembro

Origem Destino Saída Chegada Frequência Belo Horizonte (CNF) Curaçao (CUR) 10:40 15:40 Segundas, quartas, sextas e sábados Curação (CUR) Fort Lauderdale (FLL) 16:55 19:00 Segundas, quartas, sextas e sábados

Fort Laudardale (FLL) – Curaçao (CUR) – BH Confins (CNF) *A partir de 9 de dezembro

Origem Destino Saída Chegada Frequência Fort Lauderdale (FLL) Curaçao (CUR) 08:00 11:55 Terças, quintas, sábados e domingos Curação (CUR) Belo Horizonte (CNF) 13:10 20:10 Terças, quintas, sábados e domingos

