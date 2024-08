Brasília recebe pela primeira vez maior evento náutico da região (Embarcações para esportes, lanchas de luxo, jets de alto desempenho, área de equipamentos e serviços, além de vila gastronômica, tenda musical e lazer para crianças e adultos são algumas das atrações confirmadas. (Foto: Secretaria de Turismo))

Uma megaestrutura de píeres e passarelas flutuantes, exclusiva para a realização de Boat Shows e eventos internacionais, desembarca pela primeira vez em Brasília na próxima semana, na Concha Acústica, para o início da montagem da estrutura do maior evento náutico da região. Fabricantes que estão entre os principais da América Latina se preparam para chegar à capital brasileira de 14 a 18 de agosto, para o primeiro Brasília Boat Show, organizado pelo Grupo Náutica, líder no desenvolvimento do setor náutico e responsável por renomados eventos como o São Paulo e o Rio Boat Show.

Nomes como Fibrafort, NX Boats, Mestra, Ventura e Fluvimar já estão confirmados para apresentar as últimas novidades, tanto para quem quer comprar sua primeira embarcação quanto para quem deseja fazer um upgrade por uma nova e maior. Na ocasião, test drives poderão ser realizados nas águas do Lago Paranoá, com alternativas que variam de pequenas embarcações a lanchas de luxo.

Os entusiastas dos esportes náuticos também poderão conferir de perto novidades mundiais para pesca, mergulho e aventura. Destaque para os jets de alto desempenho e o primeiro jet elétrico do Brasil, apresentados por fabricantes e representantes como Yamaha, BRP e Ventura, que trarão opções para testes e manobras nas águas dos ‘mares brasilienses’. No shopping náutico, motores, acessórios, itens para manutenção e inúmeras tecnologias embarcadas serão grandes atrativos. Outros expositores confirmados são: Grow Deck, Marine Center, Agroquímica Kelsons, Kapazi Náutica e o empreendimento Kiaroa Residence.

Opções de lazer para toda a família também estão confirmadas, incluindo playground com o tema da campanha ecológica assinada pelo cartunista Ziraldo (in memoriam) ‘Só jogue na água o que o peixe pode comer’, tenda com música, palestras e uma ampla vila gastronômica.

“Investimos em Brasília, em uma estrutura única, porque acreditamos no potencial da região para o desenvolvimento do setor náutico. Ao contrário dos demais boat shows realizados em marinas e centros de eventos, estamos desenvolvendo uma megaestrutura náutica flutuante ‘do zero’, em uma área pública belíssima, ao lado da Concha Acústica, com muitas atrações para crianças e adultos. Brasília entra para o calendário náutico com o principal evento do gênero do Centro-Oeste brasileiro”, anuncia a diretora do Grupo Náutica, Thalita Vicentini.

“Em 2023, o circuito de eventos Boat Shows foi responsável por movimentar em torno de 70% dos negócios náuticos no país. Da mesma forma, nosso objetivo também é movimentar a náutica na região, o que reflete de forma significativa no desenvolvimento da economia, envolvendo vários setores e gerando empregos”, complementa.

Acompanhe o calendário dos próximos eventos náuticos brasileiros de 2024:

São Paulo Boat Show

Maior evento náutico da América Latina

De 19 a 24/09 – São Paulo/SP

Salvador Boat Show

Maior evento náutico do Nordeste

De 06 a 10/11 – Salvador/BA

Foz Internacional Boat Show

Principal evento náutico da Tríplice Aliança

De 28/11 a 01/12 – Foz do Iguaçu/PR

