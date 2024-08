Paris utilizará pontos turísticos nas competições dos Jogos Olímpicos 2024 (O estádio da Torre Eiffel vai sediar os eventos de vôlei de praia e futebol para cegos (Foto: divulgação))

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 contarão com instalações esportivas em áreas históricas e populares, seguindo a tradição de utilizar locais importantes como cenários de competições. Nas edições passadas, cidades-sede aproveitaram seus marcos famosos: Roma (1960) realizou lutas na Basílica de Mexêncio; Sydney (2000) teve triatlo na Opera House; e Atenas (2004) utilizou locais antigos, como o Estádio Panatenaico e o sítio arqueológico de Olímpia. Em 2024, Paris continuará esse legado e o Hurb, empresa de tecnologia no mercado de turismo há 13 anos, destaca os pontos turísticos da cidade que sediarão eventos dos Jogos Olímpicos.

Palácio de Versalhes

O Palácio de Versalhes sediará duas competições dos Jogos Olímpicos de 2024. O local foi a residência de Luís XIV em 1682 e em 1883 virou um museu nacional. Em 1979, foi o primeiro local francês a ser declarado patrimônio mundial da UNESCO. Para Paris 2024, uma arena temporária será montada nos jardins do Palácio, na esplanada Etoile Royale, para sediar as provas de hipismo e pentatlo moderno. O cross-country do hipismo ocorrerá ao longo do Grande Canal.

Uma arena temporária será montada nos jardins do Palácio de Versalhes para sediar as provas de hipismo e pentatlo moderno (Foto: divulgação)

LEIA TAMBÉM: Olimpíadas 2024: interesse de brasileiros por turismo em Paris cresce 120%

Estádio da Torre Eiffel

O Campo de Marte é um local de encontro e celebração para os parisienses, atraindo multidões para eventos como a queima de fogos de 14 de julho e as finais de Copa do Mundo. Em 2024, uma arena temporária será construída e é uma das várias instalações erguidas em alguns dos principais pontos turísticos da capital francesa. O estádio da Torre Eiffel vai sediar os eventos de vôlei de praia e futebol para cegos.

Ponte Alexandre III

No coração de Paris, a Ponte Alexandre III conecta as duas margens do Rio Sena e é cercada por diversos monumentos. Com 45 metros de largura e 107 metros de comprimento, possui quatro colunas com estátuas de bronze dourado. Nos Jogos de Paris 2024, a Ponte Alexandre III será utilizada como linha de chegada para as provas de ciclismo, maratona aquática, triatlo e paratriatlo. Ela conecta o Grand Palais e os Invalides. Próxima à Concórdia, à Arena do Campo de Marte, à Ponte d’Iéna e ao estádio na Torre Eiffel, a área será um ponto central dos Jogos.

Ponte Alexandre III será utilizada como linha de chegada para as provas de ciclismo, maratona aquática, triatlo e paratriatlo (Foto: divulgação)

LEIA TAMBÉM: Olimpíadas de Paris: Conheça alguns aplicativos que podem facilitar sua viagem

Parc des Princes

Projetado pelo arquiteto Roger Taillibert e inaugurado em 1972, é um estádio no 16º distrito de Paris. Casa do Paris Saint-Germain desde 1974, o estádio já recebeu partidas das seleções francesas de futebol e rugby, além de eventos como a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2016. Renovado para a Euro 2016, o Parc des Princes estará pronto para sediar o futebol nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O Parc des Princes estará pronto para sediar o futebol nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: divulgação)

Além desses, outros pontos turísticos também serão utilizados para as competições dos Jogos Olímpicos. Ao todo, Paris 2024 contará com mais de 30 instalações em diferentes locais da cidade, integrando as Olimpíadas à infraestrutura e aos marcos históricos da capital francesa.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo