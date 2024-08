10 praias para conhecer na República Dominicana (Passeios na Ilha Saona incluem mergulhos e avistamento de tartarugas (Foto: Divulgação))

Enquanto o fim de junho marca o início do inverno e das férias escolares no Brasil, é nessa época em que o Caribe atinge suas temperaturas mais quentes, convidando os turistas a aproveitar suas praias de água morna. Na República Dominicana, distante apenas 7 horas de voo direto do Brasil, o turista encontra mais de 200 opções de praias, incluindo mais de 1,6 mil quilômetros de costa, com opções de locais para mergulho, prática de surfe, windsurfe, entre outros esportes aquáticos. Conheça dez praias para se visitar na República Dominicana para escapar do inverno brasileiro.

Ilha Saona

No extremo sudeste da República Dominicana está localizada a Ilha Saona, um refúgio tropical protegido com 110km de costa. Os passeios em Saona podem ser feitos de lanchas ou catamarã e incluem mergulhos na piscina natural de Palmilla e visitas a Mano Juan, a única parte habitada da ilha. A Ilha Saona é também um local de avistamento de tartarugas.

Playa Frontón

A Praia Frontón fica localizada aos pés de um penhasco rochoso de 90 metros utilizado para a prática de escalada e possui diversas cavernas que podem ser exploradas pelos turistas. O local também é um polo de mergulho, devido aos belíssimos corais que compõem a paisagem. A icônica praia serviu de cenário para diversos episódios do seriado “Survivor”.

Playa Morón

Uma das mais isoladas e históricas de Samaná, a Praia Morón possui aproximadamente 6 quilômetros de extensão e reúne diversas árvores frutíferas em sua costa. O local é um sítio histórico que abriga cânones franceses originais do século XVIII usados pelo exército de Napoleão em 1802, quando a França ocupou o local.

Bahía de Las Águilas

Reconhecida como a praia mais bonita da República Dominicana, possui oito quilômetros de extensão e ostenta águas azul-turquesa cristalinas e paisagem cercada de formações rochosas. Protegida como parte do Parque Nacional do Jaraguá, é um verdadeiro refúgio natural, sem a presença de hotéis, lojas ou restaurantes.

Playa El Valle

Localizada ao norte de Santa Bárbara de Samaná, a praia é cercada por um vale de penhascos. Suas águas esverdeadas abrigam diversas canoas de pescadores que trazem frutos do mar frescos que compõem o almoço nos restaurantes locais.

Playa Juanillo

Ranqueada como uma das melhores praias da República Dominicana, Juanillo é um famoso ponto de prática de esportes como mergulho com snorkel, caiaque e kitesurfe. No local há diversos bares e restaurantes que servem refeições e coquetéis sentados ou na espreguiçadeira.

Playa Blanca

Também é um polo de esportes aquáticos. Nela, o turista encontra aulas de kitesurfe, stand up paddle, mergulho e snorkeling. Anualmente, a Playa Blanca sedia o Kite Fest, evento de kitesurfe que lota a praia com surfistas de todas as partes do mundo. A Playa Blanca abriga o Puntacana Resort & Club e o famoso restaurante Playa Blanca.

Macao

É a praia favorita dos surfistas, por conta de suas ondas e ventos. Nela, o turista encontrará aulas de surfe para todos os níveis e restaurantes conhecidos por servir alguns dos melhores pratos de peixe ao estilo dominicano.

Dominicus

Trata-se da primeira praia caribenha a receber a certificação Bandeira Azul – prêmio internacional para praias que cumprem diversos requisitos de sustentabilidade e qualidade ambiental. Possui uma das maiores faixa de areia entre todas as praias da República Dominicana e águas calmas que possibilitam o avistamento de corais. Na sua orla, o turista encontra diversos restaurantes e barracas de artesanato local.

Playa Esmeralda

Uma das praias mais isoladas da República Dominicana, onde a presença humana é praticamente inexistente. Aqui, não há restaurantes, barracas ou espreguiçadeiras. É um local para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Possui águas calmas com pouca correnteza, além de estar rodeada por coqueiros. Perto da Playa Esmeralda fica localizada a Montanha Redonda, um dos principais atrativos da cidade de Miches, um local perfeito para avistar o pôr do sol e para ver a paisagem local.

