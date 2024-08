Sérgio Sette Câmara revela bastidores da Stock Car BH (Entrevista com Sérgio Sette Câmara marca a reestreia do podcast de turismo (Foto: Uai Turismo))

A reestreia do podcast Uai Turismo foi marcada pela presença do Diretor Executivo do BH Stock Festival, Sérgio Sette Câmara, o evento da categoria Stock Car em BH que levanta polêmicas na capital mineira. De um lado a possibilidade de levantar o nome da cidade como destino turístico e movimentando o comércio e serviços. De outro questionamentos quanto ao excesso de barulho e supressão de árvores.

Nesta entrevista exclusiva para o Uai Turismo, Sérgio Sette Câmara, que é advogado empresarial e já foi presidente do Clube Atlético Mineiro aborda todas as polêmicas, como está a situação há poucos dias do evento e detalha um pouco mais sobre a categoria do automobilismo.

O diretor executivo da Stock Car em BH disse ter conhecimento sobre críticas dos moradores da conhecida região da Pampulha, mas ponderou que os impactos precisam ser compreendidos quando se visa um bem maior coletivo.

O evento acontece de 15 a18 de agosto, completando a sétima etapa da principal modalidade do automobilismo brasileiro. Além da competição, a etapa da Stock Car em BH apresenta uma programação extensa com o festival de gastronomia Fartura, área kids, shows, treinos e a presença de pilotos reconhecidos internacionalmente como Felipe Massa e Rubens Barrichelo.

Confira a entrevista completa:

