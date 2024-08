Novo voo direto de Curitiba para Lima facilita a vida dos turistas brasileiros que querem visitar o Peru (Salineras de maras (Foto: PROMPERU))

A partir de outubro, os turistas brasileiros terão um motivo a mais para explorar os encantos do Peru. A Latam Airlines anunciou uma nova rota direta entre Curitiba e Lima, um trajeto que será realizado em um Airbus A320 com capacidade para 174 passageiros, proporcionando uma viagem confortável de aproximadamente cinco horas. Esta novidade promete facilitar significativamente o acesso dos brasileiros ao Peru, um destino repleto de história, cultura e belezas naturais.

Com este novo voo direto, os paranaenses agora podem contar com uma opção rápida e conveniente para chegar à capital peruana, eliminando a necessidade de conexões demoradas. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, passa a oferecer seis rotas internacionais diretas, incluindo destinos como Montevidéu, Santiago e Buenos Aires, atendendo a crescente demanda por viagens internacionais a partir da região.

Em 2023, aproximadamente 130 mil brasileiros visitaram o Peru, e a expectativa é de que este número cresça com a nova facilidade de acesso. De acordo com o PROMPERU, órgão governamental que desenvolve e implementa estratégias de posicionamento do Peru no mundo, o Brasil é o top 4 maior emissor de turistas para o país. E a conectividade é um dos fatores que facilita a ida de visitantes, com 199 voos diretos por mês.

“Estamos muito animados com o lançamento do voo direto entre Curitiba e Lima, que facilitará o acesso não apenas dos paranaenses ao Peru, mas também de pessoas de outras partes do Brasil que poderão utilizar o aeroporto como um hub facilitador de acesso ao país. Essa conectividade direta é fundamental para atrair ainda mais turistas brasileiros para desfrutar das maravilhas peruanas, que são referência em turismo cultural, gastronômico e de natureza, com opções de qualidade para os mais variados perfis de turistas”, disse Silvia Seperack, Conselheira Económico Comercial do escritório da PROMPERÚ no Brasil.

Lima: A Vibrante Capital Peruana

A aventura pelo Peru pode começar na vibrante capital, Lima. Conhecida por sua rica gastronomia, a cidade abriga alguns dos melhores restaurantes do mundo, como o Central e o Maido. Porém, além dos restaurantes renomados, é imprescindível provar as delícias locais nos mercados, como o Mercado de Surquillo, onde é possível saborear pratos típicos como ceviche e causa limenha.

Plaza de Armas de Lima (Foto: Gihan Tubbeh /PROMPERU)

Explorar os bairros charmosos de Miraflores e Barranco é essencial. Em Miraflores, a dica é caminhar pelo Malecón, um calçadão com vista para o oceano Pacífico e apreciar o pôr do sol. Já em Barranco, o bairro boêmio de Lima, é possível admirar a arte de rua e visitar a Ponte dos Suspiros, um local romântico e histórico onde dizem que fazer um pedido enquanto atravessa a ponte de uma só vez pode realizá-lo.

Para uma experiência cultural, visitar o Museu Larco, que abriga uma vasta coleção de arte pré-colombiana, e o Museu de Arte de Lima (MALI), que oferece uma visão abrangente da arte peruana, são ótimas opções. Uma dica local é que muitos museus têm entrada gratuita aos domingos.

Machu Picchu: A Jóia das Américas

Machu Picchu é, sem dúvida, uma das atrações mais emblemáticas do Peru e uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo. Localizado nas montanhas de Cusco, este sítio arqueológico inca oferece uma experiência única de imersão na história e cultura andina. A viagem até Machu Picchu é uma aventura em si, começando com uma viagem de trem panorâmico que parte de Ollantaytambo no Vale Sagrado ou da cidade de Cusco.

Machu Picchu (Foto: Janine Costa / PROMPERU)

Para os aventureiros, a Trilha Inca é uma caminhada desafiadora e recompensadora que leva os viajantes por paisagens deslumbrantes e exuberante natureza até a entrada de Machu Picchu.

Lago Titicaca: Beleza e Tradição Andina

Outro ponto imperdível no Peru é o Lago Titicaca. Suas águas cristalinas e as ilhas flutuantes dos Uros proporcionam uma experiência cultural e natural inesquecível. As ilhas são feitas de totora, uma planta aquática, e seus habitantes mantêm tradições ancestrais que podem ser conhecidas de perto.

Explorar a ilha de Taquile, famosa por sua tecelagem artesanal, onde os homens tricotam desde jovens e as mulheres fazem as mantas, é uma experiência única. A vida na ilha é comunitária e baseada em um forte senso de solidariedade e colaboração.

Dicas:

Aproveite a nova rota direta Curitiba-Lima para explorar os encantos do Peru com mais facilidade.

Leve sempre um pouco de dinheiro em espécie, pois nem todos os lugares aceitam cartões.

Não esqueça de aclimatar-se à altitude, especialmente em Cusco e no Lago Titicaca, bebendo muita água e evitando esforços físicos intensos nos primeiros dias.

Compre sempre de uma agência de viagem confiável e aproveite os pacotes exclusivos da BWT Operadora.

