Trem Republicano lança pacotes especiais para o Dia dos Pais (Com horários especiais, os pacotes neste dia incluem o passeio, almoço e programação especial nas estações. (Foto: Adonai A.F/ Trem Republicano))

No próximo domingo, 11 de agosto, o Trem Republicano, que faz o trajeto turístico ferroviário entre Itu e Salto, convida pais e filhos para uma viagem que une história, trem e gastronomia. Com horários especiais, os pacotes neste dia incluem o passeio, almoço e programação especial nas estações.

A experiência começa com uma degustação de cachaça artesanal produzida na região, permitindo que os passageiros conheçam um pouco mais dos sabores locais. “Queremos que nossos passageiros aproveitem cada momento do passeio, desde a viagem de trem até o almoço com suas famílias”, destaca Lilian Sanches, gerente do Trem Republicano.

Depois de conhecerem os atrativos do trajeto entre Itu e Salto, os visitantes seguem para o almoço. O prato do dia é a tradicional feijoada, servida com acompanhamentos que completam o sabor autêntico da culinária brasileira. “Neste dia, o primeiro chopp para os papais é por conta da casa”, avisa Lilian. Ela ressalta que a programação inclui música ao vivo para animar ainda mais os convidados nas estações.

Brinde exclusivo

Os primeiros 100 passageiros a garantirem seus lugares recebem um brinde exclusivo: uma caneca do Trem Republicano. Além disso, aqueles que optarem pelo vagão Boutique vão poder desfrutar de um serviço de bordo diferenciado, com bebidas variadas durante todo o trajeto.

“Celebrar o Dia dos Pais no Trem Republicano é mais do que uma simples viagem; é uma oportunidade de criar memórias afetivas que serão lembradas por muitos anos”, destaca Lilian.

Pacotes Ida e Volta com Almoço:

Categoria Panorâmica Promocional: Adulto: R$ 150

Categoria Turística: Adulto: R$ 199

Categoria Boutique: Adulto: R$ 199 (Promocional)

O que está incluso:

Passeio de trem ida e volta

Degustação de cachaça regional

Almoço com feijoada e acompanhamentos (arroz, couve, farofa, vinagrete, torresmo e laranja)

Primeiro chopp grátis para os pais (300ml)

Música ao vivo nas estações de Itu e Salto

Informações e reservas acesse o site.

