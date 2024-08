Dia Internacional da Cerveja será comemorado com festival na Savassi (A festa contará com mais de 20 rótulos de cervejas artesanais das maiores e melhores cervejarias mineiras (Foto: Tulio Barros Fotografia))

Em agosto, é comemorado o Dia Internacional da Cerveja, e não poderia faltar em BH um festival bem a cara dessa data. O Festival Ô DIA DA CERVEJA será um evento imperdível para celebrar essa paixão cervejeira, oferecendo uma experiência completa com as melhores cervejas, comidas e músicas. Será realizado no sábado, dia 10 de agosto, das 14h às 22h, na Praça José Mendes Júnior, na Savassi.

A festa contará com mais de 20 rótulos de cerveja artesanal das maiores e melhores cervejarias mineiras, como Albanos, Läut, Krug e Verace. Além das bebidas, a gastronomia será um destaque à parte, com a presença de restaurantes renomados oferecendo opções deliciosas como porco no rolete, charcutaria, parrilla, fogo de chão, e muito mais.

Entre as atrações musicais confirmadas, destaca-se a Banda Manitu. Após uma pausa na carreira, a banda retornou aos palcos com sua formação original, pronta para encantar o público com suas músicas autorais que caíram no gosto popular, incluindo sucessos como “Menina do Mar”, “Dez Segundos” e “Estória”. O evento também contará com Balão Vermelho, tocando os maiores sucessos da banda Barão Vermelho, Velotrol, apresentando os clássicos do rock, e Foo Fighters Cover Brasil, fazendo um tributo à famosa banda americana. A combinação de música ao vivo e cerveja artesanal de alta qualidade garantirá um ambiente descontraído e com muita energia para todos os participantes.

Reservas e condições especiais para aniversariantes deverão ser solicitadas pelo WhatsApp. Os ingressos gratuitos são limitados e podem ser adquiridos pelo Sympla.

