Cabrália: cidade no sul da Bahia gera encanto à primeira vista (Além do clássico sol e praia, Cabrália revela uma cultura muito rica, com uma diversidade de passeios, eventos e uma gastronomia de dar água na boca. (Foto: Divulgação))

A Costa do Descobrimento, no litoral sul da Bahia, abrange muitos lugares incríveis, que precisam ser conhecidos à sua maneira. Um desses lugares é a cidade de Santa Cruz Cabrália, vizinha de Porto Seguro, mas que não deve ser deixada na sombra ou vista apenas como um complemento. A cidade é um destino completo! Além do clássico sol e praia, Cabrália revela uma cultura muito rica, com uma diversidade de passeios, eventos e uma gastronomia de dar água na boca.

A cidade é o local ideal para quem deseja aproveitar as delícias de estar na Bahia, mas fugindo do tumulto de outras regiões. Sossego, descanso e relaxamento são palavras chaves para entender Cabrália, mas que não perde em agradar os que buscam experiências para guardar na memória. E por falar em memória, vá preparado para verdadeiras aulas de história sobre a criação do Brasil como conhecemos hoje e dos povos que já estavam aqui, em especial dos indígenas Pataxós, com uma das maiores aldeias urbanas do mundo. A culinária é um show à parte: Cabrália te permite uma viagem única pelos sabores. Além da deliciosa gastronomia baiana, você também vai poder passear por temperos do Brasil e do mundo, sem perder a essência local e, por diversas vezes, com o melhor que essas combinações podem proporcionar.

Berço da Civilização Brasileira

Cabrália é conhecida como o “Berço da Civilização Brasileira”, pois foi no município que aconteceu a primeira missa do Brasil. A celebração ocorreu em 26 de abril de 1500, por Frei Henrique Soares de Coimbra, devido ao desembarque da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Mas Cabrália te permite fazer uma verdadeira viagem pela história, podendo conhecer um pouco da cultura de quem já habitava o país antes da chegada dos portugueses: os indígenas Pataxós. A cultura indígena Pataxó resiste no destino. É possível realizar visitação no Parque Indígena em Coroa Vermelha e conhecer as aldeias de Nova Coroa e Txag?u Mirawê e a aldeia de Mata Medonha, no litoral norte do município. Mas para além dos limites das aldeias, a cultura Pataxó integra a região.

Placa na beira do cais de Cabrália (Foto: Uai Turismo)

Conhecer uma aldeia é a oportunidade para uma imersão na tradição Pataxó, mas com uma proposta educativa e de divulgação da cultura indígena de forma desmistificada. As apresentações refletem a autenticidade de um povo que mantém vivo os costumes e a valorização de sua cultura. Por isso, durante a visita é possível aprender mais sobre os trajes típicos utilizados pelos integrantes da aldeia; as pinturas corporais e os simbolismos por trás de cada traço, que refletem características do indivíduo; os kij?mis (casas Pataxós) e, principalmente, que ninguém deixa de ser indígena por ter contato com o mundo externo e fazer parte dele.

No decorrer da visita, é deixado bem claro a importância da história Pataxó e do profundo resgate realizado para ter acesso a ela, inclusive da língua Patxohã, falada pelos Pataxós. Ao conversar com integrantes da aldeia, é possível aprender muito mais sobre a cultura, seus costumes e manifestações artísticas, que também são apresentadas por meio de danças típicas, em que os turistas são convidados a participar e vivenciar esse momento especial. Além disso, é possível experimentar um prato tradicional Pataxó, que é o peixe assado na folha de bananeira.

Apresentação dos Pataxós na aldeia Txag?u Mirawê (Foto: Uai Turismo)

Grande parte da renda das aldeias vem do turismo, por isso, ao final da visita é colocada uma cesta para recolher uma contribuição voluntária, existe também uma pequena feira com artesanato à venda. Além do que é vendido na aldeia, é possível passear por uma passarela com diversas lojas de artesanatos e souvenirs variados, há também um centro de Comércio Indígena Pataxó, localizado em um kij?mi gigante. Esse trecho é carinhosamente chamado de “Pataxóping”, por vender quase exclusivamente a arte indígena local.

Para finalizar a visita no Parque Indígena em Coroa Vermelha, não deixe de visitar o Museu Indígena Pataxó da Aldeia Coroa Vermelha, que elucida um pouco do que foi apresentado durante a visita à aldeia e também expõe detalhes que possam ter passado despercebidos.

Museu Indígena Pataxó da Aldeia Coroa Vermelha (Foto: Uai Turismo)

Centro Histórico

O Centro Histórico de Cabrália conta uma versão da história da localidade após a chegada dos portugueses. O espaço foi fundado em 1600 e abriga ainda hoje a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída entre 1600 e 1630 no estilo barroco e reerguida na década de 1710, a Casa de Câmara e Cadeia, construídas entre 1730 e 1772 e um sítio arqueológico, onde foram encontrados ferramentas, utensílios, botões e outros artefatos que remetem à história portuguesa e trazem a ancestralidade indígena.

Além da arquitetura barroca das obras portuguesas, no Centro Histórico existem ruínas que permitem compreender como eram feitas as construções que antecedem a influência européia, com pedaços de corais e conchas, misturados ao barro e óleo de baleia, o que permite confirmar sua antiguidade, mas que ainda se mantém um mistério para os historiadores.

As construções não são a única razão para se visitar o Centro Histórico. Por estar localizado no ponto mais alto da cidade, o Mirante ‘Ai Que Lindo’ proporciona uma das vistas mais lindas do Rio João de Tiba e da barreira de corais da Baía de Cabrália. É fundamental tirar um tempo apenas para admirar a paisagem.

Vista do Mirante ‘Ai Que Lindo’ (Foto: Divulgação)

Sol e Praia

Cabrália, como uma boa cidade no litoral baiano, tem na praia um dos seus grandes cartões postais e atrativos. A praia de Coroa Vermelha faz bem esse papel, com águas calmas e cristalinas rodeadas de corais. Seguindo as palavras chaves que descrevem o município, a praia é refúgio de sossego, ideal para famílias e crianças que desejam aproveitar um bom banho de mar ou realizar atividades de lazer como caiaque e stand up.

Praia de Coroa Vermelha (Foto: Divulgação)

Durante a maré baixa, Coroa Vermelha se torna ainda mais especial, por possuir uma faixa de areia que divide o mar em duas partes, formando uma passarela que termina nos corais. Esse trecho ganhou o nome de ‘Caminho de Moisés’ e devido a sua estrutura, permite que um pouco da vida marinha seja apreciada, como peixes coloridos, caranguejos, estrelas, caramujos e ouriços do mar.

Para os que desejam um pouco mais do que descansar no quiosque aproveitando a praia, a opção ideal é conhecer o Parque Marinho de Coroa Alta. Localizado a apenas 1 hora de navegação de Santa Cruz Cabrália, o parque contempla uma plataforma de corais com o maior banco de areia da região, formando uma pequena ilha no meio do oceano que nunca fica coberta pelas águas. O cenário se destaca pelo contraste da areia em meio às águas cristalinas, além de proporcionar um delicioso passeio de escuna.

Parque Marinho de Coroa Alta (Foto: Divulgação)

Fazenda Mãe Tereza

Em uma viagem em família pensada no lazer de todos, tirar um dia para conhecer um empreendimento com atividades para todas as idades é essencial. O Parque Ecológico Fazenda Mãe Tereza é uma deliciosa fuga do tradicional de um destino “sol e mar”.

Localizada em uma área preservada e que proporciona um contato direto com a natureza, o leque de atividades que a Fazenda Mãe Tereza apresenta é extremamente variado, atendendo a todos os gostos. De atividades com total contato com a natureza, passando por aventuras e chegando no descanso. O local possui lago, piscina infantil, tirolesa, toboáguas, passeio de caiaque, passeio a cavalo, pesque e solte, parquinho com circuito de arvorismo, trilhas em meio à Mata Atlântica, banho de lama no Rio Camurugi, áreas de lazer, áreas para prática de esportes, observação de aves e trenzinho com tour panorâmico. O parque funciona por Day Use, cobrando ingreço para entrada que inclui acesso total ao ambiente e a todas as atividades. Alimentação e bebidas são à parte.

Fazenda Mãe Tereza (Foto: Divulgação)

Desde sua criação a Fazenda Mãe Tereza já encanta, pois seu começo se deu em uma história de amor! O uruguaio José, durante uma viagem para conhecer Cabrália, em 1992, se apaixonou não só pela pacata cidade, mas também teve seu coração laçado pela baiana Maria e nunca mais foi embora. O casamento reflete na gastronomia diferenciada do lugar, que tem no seu carro chefe o tradicional churrasco no estilo uruguaio, a “Parrillada” e que é acompanhado por delícias da culinária brasileiro.

Gastronomia

A culinária de Cabrália é tão diversa que a cidade se enquadra tranquilamente em um destino gastronômico. Além da mistura uruguaia e baiana da Fazenda Mãe Tereza, a gastronomia baiana se reiventa diversas vezes ao lado de outras culturas na região.

Recanto do Sossego

Ao conhecer Cabrália, você vai precisar tomar muito cuidado, pois você vai sair de lá com uma certeza: quem conhece, quer ficar. Assim foi o caso para os proprietários do Recanto do Sossego, os italianos Miky, Andrea e Marco. Com a proposta de oferecer um ambiente familiar aconchegante, rústico e que oferecesse o melhor da culinária italiana aliada a brasileira, o restaurante foi fundado em 2007. Para sentir ainda mais o gosto italiano em terras baianas, o Rocanto trabalha apenas com massas caseiras, produzidas pelo chef Miky.

O restaurante pé na areia funciona das 09h até as 23h. Dá para se deliciar enquanto aproveita uma boa praia durante o dia e voltar a noite para experimentar o carro chefe da casa, que são suas famosas pizzas. Ao escolher o Recanto do Sossego para seu almoço, não deixe de experimentar as mais diversas formas de bruschettas servidas pelo restaurante e, principalmente, não deixe de pedir a Moqueca Italiana, uma verdadeira explosão de sabores do mar. O local possui ainda uma variedade de pratos com massas, peixes e carnes, além de uma boa carta de drinks.

Moqueca Italiana e Bruschettas (Foto: Uai Turismo)

A gastronomia execpcional ganha um sabor especial com a hospitalidade calorosa do ambiente, onde os próprios proprietários fazem questão de serem muito receptivos.

Trigo

Os italianos fizeram de Cabrália seu segundo lar. Além da galera do Recanto do Sossego, outra família também escolheu a pacata cidade para fazer morada. Em um ambiente extremamente aconchegante, às margens do Rio Camurugi, o restaurante Trigo faz com que você se sinta diretamente na Itália! A chef Francesca faz questão de receber seus clientes e, com a cozinha exposta, cria ainda mais proximidade com os que escolhem o restautante. As massas são todas frescas e produzidas ali mesmo. Apesar de servir uma culinária italiana tradicional, o Trigo tem uma grande relação com outros produtores da região, utilizando, sempre que possível, ingredientes locais.

Restaurante Trigo (Foto: Uai Turismo)

O restaurante funciona por reserva e funciona de quinta a sábado para jantar, a partir das 18h e no domingo para almoço, a partir de 12h. Ao conhecer o Trigo, reserve também tempo! Entre entradas, prato principal, sobremesa e umas taças de vinho, Francesca e família farão você se sentir em casa, com uma deliciosa conversa (ale? da deliciosa comida, é claro!).

Seu Beira Mar

Seu Beira Mar é o caçula de Santa Cruz Cabrália. Aberto em março deste ano, o restaurante nasceu do sonho de três casais (dois paulistas e um de Cabrália), de ver a cidade crescer através da gastronomia. Construído em um imóvel histórico à beira do cais, o Seu Beira Mar busca proporcionar experiências e aconchego, em um ambiente tranquilo, tanto para população local quanto para turistas.

O ambiente do restaurante é idealizado para que você aprecie sua refeição no tempo que for necessário. A decoração que encanta os olhos é reflexo da personalidade dos criadores com estilo e conforto, convidando os visitantes a se sentirem em casa. Nas mãos do conceituado chef Viko Tangoda, o cardápio do Seu Beira Mar apresenta inovação, mesmo sem possuir pratos regionais, a utilização de ingredientes locais não te deixam esquecer que você está em solo baiano. O destaque da casa são os frutos do mar, mas o filé mignon permanece para os que não querem abrir mão de uma boa carne. O restaurante funciona de quarta a domingo, atendendo para almoço apenas no final de semana.

Restaurante Seu Beira Mar (Foto: Uai Turismo)

O nome Seu Beira Mar é uma homenagem ao Ogum Beira Mar, a entidade que domina o mar e todas as marés. É o responsável por receber oferendas das mais diversas, que são deixadas na beira dos mares, sem sua autorização, as oferendas não chegam a Iemanjá.

Hospedagem

Uma viagem de descanso começa em uma hospedagem que te proporciona isso. Recém reinaugurado, o Príncipe do Mutá Hotel Design é o ambiente ideal para toda a família. Localizado em frente a Praia do Mutá, o espaço transmite conforto e sofisticação. Por ser um Hotel Design, o Príncipe do Mutá possui uma arquitetura instigante com um toque criativo na sua decoração, mesclando elementos importatos com artes locais e que contam a história da região.

Hotel Príncipe de Mutá (Foto: Uai Turismo)

O hotel é um espaço para toda família. Possui acessibilidade completa – com suítes PCD, academia, espaço kids, piscina e sauna. A gastronomia do hotel fica por conta do Restaurante Caçuá, que funciona nos regimes buffet e a la carte, do café da manhã ao jantar, trazendo sabores de culinárias americana, argentina e brasileira, incluindo opções vegetarianas, sem lactose e veganas.

As suítes são completas, divididas em 5 categorias, podendo ter vista interna, para a piscina ou para praia.

E tem mais…

Cabrália é dividida pelo Rio João de Tiba, cartão postal do município. De um lado, praias um pouco mais movimentadas, comércio e a possibilidade de uma vida noturna mais agitada, do outro lado, pequenos distritos ainda mais pacatos, voltados ainda mais ao descanso e bem-estar. Se prepare para conhecer logo mais Santo André, Santo Antônio e Guaiú!

