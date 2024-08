Pais ganham um ano de Magic City (Para comemorar o Dia dos Pais, o Magic City lançou a promoção "Seu Pai Merece" com um ano de ingresso anual para os papais. (Foto: Divulgação))

Para comemorar o Dia dos Pais, o complexo de lazer Magic City, em Suzano, lançou a promoção “Seu Pai Merece”. Clientes que adquirirem o Fun Card, o ingresso anual do parque, até o dia 15 de agosto, poderão presentear um pai com um ano de acesso gratuito ao Magic City. A cada ingresso anual pago, um pai pode ser incluído sem custo adicional. Por exemplo, ao adquirir cinco ingressos anuais, você pode incluir no contrato cinco pais gratuitamente.

O Fun Card garante acesso ilimitado ao parque aquático por um ano, mediante agendamento prévio e de acordo com o calendário de funcionamento. Além disso, o ingresso anual oferece vantagens como estacionamento gratuito em todas as visitas, além de descontos em alimentação e hospedagem. Para mais informações, o Magic City disponibiliza atendimento pelo telefone e WhatsApp no número (11) 4746-5808.

Para aproveitar essa oferta especial, é necessário apresentar um documento que comprove a paternidade, como certidão de nascimento ou RG do filho ou filha, original ou cópia. O ingresso anual pode ser adquirido por 10 parcelas de R$39,90 por pessoa, com a opção de parcelamento no cartão de crédito.

Aniversariantes

Além da promoção de Dia dos Pais, Magic City também oferece ingressos gratuitos para os aniversariantes de agosto. Para participar, os interessados devem acessar o site do complexo, conferir o regulamento, realizar o cadastro e escolher a data da visita. As visitas podem ser agendadas para qualquer dia de parque aberto em agosto de 2024, e os cadastros devem ser feitos até 09 de agosto.

Para mais informações acesse o site.

