Casa do Baile e Museu Casa Kubitschek tem atrações especiais em agosto para o Dia do Patrimônio Cultural (Raissa Anastásia e Regional (Foto Felipe Fantoni))

Celebrado no dia 17 de agosto, o Dia Nacional do Patrimônio Cultural surgiu em 1998, em homenagem ao advogado e escritor mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, criador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos, de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Esta composição está definida na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, elaborada na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris (França), em 1972, e ratificada pelo Decreto No. 80.978, de 12 de dezembro de 1977.

?Neste ano, no Circuito Municipal de Cultura, o Dia do Patrimônio Cultural contará com atrações culturais em dois espaços da Pampulha: a Casa do Baile e o Museu Casa Kubitschek. As atividades acontecem nos sábados 10 e 17 de agosto, e incluem apresentações de choro, brincadeiras e confecção de brinquedos, oficina de plantas medicinais e contação de histórias. A programação é aberta ao público. Este evento conta com apoio cultural do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através de recursos do Fundo Especial do Ministério Público – FUNEMP.

A programação começa no dia 10 de agosto, sábado, às 15h, quando a Casa do Baile recebe a atração “Voos Rasantes – Rabiola Brincando Pela Cidade”, do Rabiola – Instituto Cultural de Arte e Educação. O grupo busca promover arte, cultura, educação e cidadania em Belo Horizonte por meio da confecção de brinquedos e das experimentações com materiais diversos. Nesta edição, três brincantes vão conduzir as atividades culturais, que terão materiais como pés de lata, cordas, bolinhas de gude, peões, rolimãs, brinquedos de papel, bolhas de sabão gigantes e arenas. O Rabiola trabalha, ainda, a música e o patrimônio cultural através de brincadeiras cantadas e cantigas de roda.

Quem também se apresenta na Casa do Baile, no dia 10, às 16h30, é a flautista Raissa Anastásia. No show “Raissa Anastásia e Regional”, que traz um repertório com forte presença de músicas autorais, a artista divide o palco com as instrumentistas Bia Nascimento (violão), Analu Braga (Pandeiro) e Maria Elisa Pompeu (Cavaquinho). A apresentação mescla choro, frevo, baião e composições autorais, destaca o trabalho de compositoras mulheres, para levar ao conhecimento do público a produção artística de mulheres da cena instrumental do choro de Belo Horizonte.

No dia 17 de agosto, sábado, às 10h, acontece no Museu Casa Kubitschek a oficina “Minhas Plantas, Meu Quintal”. A iniciativa foi criada pelo Coletivo Minhas Plantas, Meu Quintal, grupo do bairro União que há 40 anos resgata a memória de raizeiras e benzedeiras locais e trabalha a utilização das ervas e plantas medicinais. Tendo participado e realizado de diversos eventos ao longo desses anos, como o “Encontro Nacional de Agroecologia – ENA”, em 2018, o coletivo recebeu o título de Ponto de Cultura Nacional, em 2023. As ações do coletivo geralmente envolvem distribuição de mudas e ervas medicinais, prosas e troca de saberes e degustação de chás.

Logo depois, às 11h, o Museu Casa Kubitschek recebe a atração “Coisas da mata, a hora da caipora”, da atriz e narradora de histórias Rosilda Figueiredo e do ator e violeiro Dario Marques. Trata-se de um espetáculo de contação de histórias cênico musical voltado para o público infantojuvenil, que apresenta um caçador que se encontra com a Caipora e o Anhangá, seres encantados da tradição oral brasileira. A montagem do espetáculo foi realizada com a mescla de diversas linguagens artísticas, resultando numa concepção estética que alterna entre o teatro e a contação de histórias.

PROGRAMAÇÃO

10/8, sábado | Casa do Baile

10h – Espetáculo “Voos Rasantes – Rabiola Brincando Pela Cidade”

Rabiola – Instituto Cultural de Arte e Educação

16h30 – Show “Raissa Anastásia e Regional”

17/8, sábado | Museu Casa Kubitschek

10h – Oficina “Minhas Plantas, Meu Quintal”,

Coletivo Minhas Plantas, Meu Quintal

11h – Espetáculo “Coisas da mata, a hora da caipora”,

Rosilda Figueiredo e Dario Marques

