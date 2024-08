Se hospede em um castelo renascentista em Chantilly, no interior da França (O castelo renascentista, digno de um conto de fadas, está situado a apenas 40 km ao norte de Paris. (Foto: Divulgação))

No interior da França, atual sede dos Jogos Olímpicos, encontra-se o magnífico Château de Montvillargenne, preservado tal como era em 1871 e outrora pertencente à família Rothschild. Este castelo renascentista, digno de um conto de fadas, situado a apenas 40 km ao norte de Paris, oferece 120 quartos luxuosos e confortáveis, e é um verdadeiro tesouro arquitetônico e cultural, atraindo visitantes de todo o mundo na cidade de Chantilly.

LEIA TAMBÉM: Novo voo direto de Curitiba para Lima facilita a vida dos turistas brasileiros que querem visitar o Peru

Além de suas acomodações luxuosas, o Château de Montvillargenne oferece um spa e uma área de bem-estar, ideal para os hóspedes relaxarem e recarregarem as energias. Com infraestrutura para eventos, o hotel é perfeito para casamentos, conferências e outras celebrações especiais.

Uma das grandes atrações de Montvillargenne é o restaurante Le Vilargène, onde os hóspedes podem saborear uma cozinha autêntica, com um cardápio que destaca produtos regionais e sazonais, como cordeiro caipira e frutas vermelhas. O famoso creme doce de chantilly, criado na região que lhe deu nome, também é uma especialidade imperdível.

Atividades por Chantilly

O Château de Chantilly, apenas 10 minutos do Château de Montvillargenne, abriga o renomado Museu Condé, que possui a segunda maior coleção de pinturas antigas da França, superada apenas pelo Louvre. Entre suas obras-primas estão “Massacre des Innocents” de Nicolas Poussin, “Portrait du Cardinal de Richelieu” de Philippe de Champaigne e “Madone de la Maison d’Orléans” de Raphaël. Além do Museu Condé, o local conta com o Museu do Cavalo, que enriquece ainda mais a experiência cultural dos visitantes.

LEIA TAMBÉM: Locro: o prato andino que te leva por uma viagem pela América Latina

Em meio ao fervor dos Jogos Olímpicos e da Exposição Universal, a capital francesa revive o esplendor da Belle Époque com um espetáculo equestre e provas de hipismo em Chantilly. Sob a grandiosa cúpula das Grandes Écuries de Chantilly, o espetáculo “Un Jour à Paris” transporta o público para a efervescente Paris de 1900, quando mais de 80.000 cavalos circulavam pelas ruas da cidade. A primeira temporada de 2024 teve início em 7 de abril e se encerrou em 30 de julho, retomando no dia 19 de setembro e seguindo até 31 de outubro.

Localizado a apenas 25 minutos de carro do aeroporto Paris-Roissy e a 6 minutos da estação de trem Chantilly Gouvieux, o Château de Montvillargenne oferece fácil acesso à vibrante capital francesa e conta com diversas atrações na própria cidade de Chantilly, permitindo que os hóspedes aproveitem grandes eventos esportivos e culturais durante sua estadia na região.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo