1º Encontro Mineiro de Autos Antigos de São Lourenço acontece em setembro (1º Encontro Mineiro de Autos Antigos de São Lourenço acontece de 20 a 22 de setembro (Foto: Odair Ferraz))

O 1º Encontro Mineiro de Autos Antigos já tem data definida: será realizado entre os dias 20 e 22 de setembro de 2024, no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, em São Lourenço, Minas Gerais. O evento, com visitação gratuita para o público, espera receber de 200 a 300 veículos antigos, incluindo clássicos, raros, hot rods e caminhões, vindos de diversos estados.

O evento é resultado da parceria entre os organizadores do Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia (EBAA) e os mineiros Eugênio Garcia, Gustavo Brasil e Rodrigo Giordano. Eles explicam que o propósito é celebrar a cultura “Antigomobilista” e resgatar a história do automobilismo nacional, transformando a estância hidromineral de São Lourenço em um grande museu a céu aberto.

A principal atração será a exposição de veículos antigos, que apresentará uma ampla gama de estilos e modelos. A mostra reunirá carros de colecionadores e clubes especializados em automóveis históricos.

Na Feira de Peças, que contará com quase 100 estandes, os visitantes poderão encontrar antiguidades em geral, artigos vintage e retrô, além de miniaturas colecionáveis. O espaço também incluirá empresas especializadas na venda de automóveis antigos e veículos avulsos, oferecendo uma oportunidade para quem deseja adquirir um carro clássico. As inscrições para participar da exposição e para a venda de veículos – abertas para veículos fabricados até 1994 – podem ser realizadas através do site oficial do evento.

Ainda entre as atrações, a programação contará com a avaliação e premiação dos veículos que mais se destacaram, buzinaço dos caminhões “Fúria dos Gigantes”, Welcome Drink, que inclui um passeio de aproximadamente duas horas no Trem das Águas, revivendo os tempos áureos das ferrovias, praça de alimentação com food trucks e shows ao vivo com bandas locais e regionais.

