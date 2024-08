Aqualand proporciona entretenimento aquático no Norte do Brasil - (crédito: Assimptur Compartilhamento)

O Aqualand é o mais inovador complexo aquático do Norte do Brasil, situado em Salinas, Pará. Com capacidade para atender até 5.000 pessoas por dia e uma expectativa de receber 300.000 visitantes ao ano, o Aqualand promete se tornar uma referência no país.

Desde o início do projeto em 2016, a proposta do Aqualand é oferecer uma experiência única que combina um clima tropical com ondas de água doce em um ambiente paradisíaco. O complexo inclui um resort cinco estrelas, somando um total de 544 unidades habitacionais distribuídas em três torres.

O Aqualand oferece uma variedade de atrações que atendem a todas as idades e preferências. Desde as atrações mais radicais até momentos tranquilos em família nas águas calmas do rio lento. O destaque é a maior piscina de ondas da América Latina, proporcionando uma experiência única onde não é necessário escolher entre praia e piscina. Os visitantes também podem desfrutar de um diversificado portfólio de restaurantes, com opções de culinária que incluem massas, grelhados e lanches.

“Nossa grande inspiração veio dos parques aquáticos de Orlando, atendendo aos padrões internacionais de qualidade. Queríamos criar algo que atendesse à demanda da região e se tornasse uma referência no país. Estamos concretizando mais uma etapa desse projeto e não vamos parar por aqui; o complexo contará com novas atrações. O Aqualand vai surpreender”, afirma Ulli Braga, diretor executivo do Grupo BR.

Localizado próximo à praia do Atalaia, o Aqualand está situado em uma área de 70.000m² ao longo da PA-444. Este empreendimento inovador é ideal tanto para quem busca uma opção de lazer sem possuir uma casa na praia quanto para investidores que já possuem imóveis na região.

