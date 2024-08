Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Bruno e Marrone e mais sobem ao palco da Expo Campos a partir de quinta-feira (8) (Foto: Gusttavo Lima/Reprodução Instagram)

Reunindo mais de 190 mil pessoas em Conquista e Macaé, a segunda etapa do II Caminho Agro Rio chega à Campos dos Goytacazes entre os dias 08 e 11 de agosto com a 63ª ExpoAgro Campos, um dos maiores e mais tradicionais eventos da região. No palco, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Pixote, Bruno e Marrone e diversos nomes da música regional agitam a festa que celebra também o aniversário da cidade. O evento resgata a cultura das festas de interior, ou feiras agropecuárias, com exposições de produção, praça de alimentação e programação para toda a família.

“Campos sempre teve uma das maiores e mais tradicionais Exposições Agropecuária do estado do Rio de Janeiro. Com isso, se torna uma grande responsabilidade realizar um evento desse porte em uma das maiores cidades do estado. A população já aguarda o evento nesta época”, afirma o representante da M4 Produções.

Line Up

08/08 – Gusttavo Lima

09/08 – Jorge e Mateus

10/08 – Bruno e Marrone

11/08 – Pixote

Expectativa de mais de 80 mil pessoas curtindo

Campos dos Goytacazes é a quinta cidade mais populosa do estado, perdendo apenas para as metrópoles e no evento, não seria diferente. Segundo os organizadores, a expectativa é que mais de 20 mil pessoas passem pelo evento por dia.

Em Conquista, distrito de Nova Friburgo, cerca de 40 mil pessoas passaram pelo evento, enquanto em Macaé, o número chegou a 150 mil. Além disso, em cada cidade que passa, o evento gera entre 700 e 1000 empregos diretos. A estrutura segue similar ao que já foi sucesso nas primeiras etapas, mas com a adesão de ainda mais expositores, tornando-se ainda maior e melhor.

Workshop que deixará legado além do entretenimento

Além de artistas já consagrados, atrações locais também se apresentarão, assim como artesãos e grupos de dança. E para preparar esses artistas não só para o evento, mas para novos passos na carreira, o projeto oferecerá, em parceria com a LEP Academy Produções, o workshop de empreendedorismo artístico no dia 06. A participação é gratuita e requer inscrição.

As tradições de Campos dos Goytacazes

A escolha de Campos não foi aleatória. Tradicional nas exposições agropecuárias, a cidade abraça o evento. “O município aguarda ansiosamente esse tipo de evento, possibilitando grandes shows, vários expositores do agronegócio, exposição de animais, fazendinha, parque de diversões, workshop e muito mais. A escolha se deu pela receptividade que o município tem com os eventos organizados pela M4”, afirma a organização.

Diferente das duas primeiras etapas, dessa vez o line up se concentra no sertanejo, preferência dos campistas. “A expectativa é enorme para os shows, mas também para a programação diurna que normalmente lota o parque de diversões nos dias que são realizados os shows”.

O projeto é uma realização da M4 Produções, a produção da Excess Produções. Tem como patrocinadores oficiais a empresa de energia ENEL, Instituto Bat, Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Ingressos

Os ingressos também podem ser adquiridos presencialmente na Loja Dieguez.

