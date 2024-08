Programa Conexão Costa oferece pacotes Air&Sea exclusivos para Ilhas Gregas, Emirados, Caribe e Travessias Transatlânticas (Costa Fortuna (Foto: Divulgação))

O programa Conexão Costa, da Costa Cruzeiros, está com oportunidades exclusivas de pacotes Air&Sea para quem deseja aproveitar as férias em destinos internacionais a preços imperdíveis. Os hóspedes podem organizar o cruzeiro com todo o conforto e praticidade, saindo do Brasil com os demais serviços de voos, transfers locais e hospedagem já garantidos. Além de conhecer novas culturas e lugares, os viajantes só têm uma preocupação: desfrutar da excelência em hospitalidade, gastronomia e entretenimento disponíveis a bordo dos navios da Costa Cruzeiros.

“Os pacotes Air&Sea da Costa são a porta de entrada para que cada vez mais brasileiros embarquem nos cruzeiros internacionais da companhia e por um dos melhores custos-benefícios do mercado. Buscamos ofertas para destinos diversificados e que atendam aos interesses dos diferentes perfis de hóspedes Costa”, destaca Carlos Coscione, Diretor de Business Intelligence and Marketing Planning para a América do Sul.

Oportunidades estão disponíveis nos cruzeiros de 7 noites para os Emirados e Caribe a bordo do Costa Smeralda e Costa Fascinosa e na travessia transatlântica Europa-Brasil de 21 noites no Costa Diadema. As viagens acontecem entre novembro de 2024 e março de 2025.

Para o verão europeu de 2025, o programa Conexão Costa acaba de colocar mais um pacote completo nas prateleiras: cruzeiro para as Ilhas Gregas, com embarque em Istambul, aéreos (ida e volta), hotel e transfers.

Costa Smeralda (Foto: Divulgação)

Confira detalhes dos pacotes Air&Sea do programa Conexão Costa:

Ilhas Gregas

O hóspede pode mergulhar na história milenar e nas paisagens únicas das Ilhas Gregas e da Turquia, embarcando em Istambul nos dias 15 de junho ou 29 de junho de 2025 no navio Costa Fortuna para um cruzeiro de sete noites, com paradas em Mykonos, Rhodes, Heraklion, Santorini, Atenas e Estreito de Dardanelos. O pacote contempla ainda as passagens aéreas São Paulo/Doha; Doha/Istambul (ida) e Istambul/São Paulo (volta); duas noites em hotel 4 estrelas em Doha antes do embarque no navio e os transfers terrestres em Doha e Istambul a partir de 12x de R$ 1.406,92 por pessoa em cabine interna dupla na tarifa My Cruise, com taxas portuárias e tarifa de serviço incluídas.

Emirados Árabes

O passageiro tem a opção de desvendar os mistérios e a modernidade dos Emirados Árabes, a bordo do Costa Smeralda. O pacote completo para a região abrange sete noites de cruzeiro, com embarque em Abu Dhabi e visitas a Mascate, Doha e Dubai; duas noites de hotel em Doha; os voos São Paulo-Doha e Doha-Abu Dhabi (ida) e Abu Dhabi-São Paulo (volta), além dos transfers entre o hotel, aeroportos e portos locais. O pacote é válido para os cruzeiros com partidas entre janeiro e março de 2025 e custa a partir de 12x de R$ 1.062,33 por pessoa em cabine interna dupla na tarifa My Cruise, com taxas portuárias e tarifa de serviço incluídas.

Costa Fascinosa (Foto: Divulgação)

Caribe

Para relaxar nas praias e águas cristalinas do Caribe, o programa Conexão Costa oferece pacote a bordo do navio Costa Fascinosa, com embarque em La Romana entre dezembro de 2024 e março de 2025. Além do cruzeiro de sete noites com itinerários que intercalam paradas em localidades como Ocho Rios, Amber Cove, Samana, Ilha Catalina, Ilhas Virgens Britânicas, Bridgetown, Point a Pitre, St. John’s, Antigua e Tortola, o pacote engloba os voos (ida e volta) entre São Paulo e Punta Cana e os transfers entre o aeroporto e o porto em Punta Cana e fica a partir de de 12x de R$ 888,50 por pessoa em cabine interna dupla na tarifa My Cruise, com taxas portuárias e tarifa de serviço incluídas.

Travessia transatlântica Europa-Brasil 2024 (Cruzeiro das Raízes Italianas)

Os viajantes brasileiros têm ainda a chance de reviver suas raízes italianas durante o cruzeiro de travessia entre a Europa e o Brasil por meio do projeto Cruzeiro das Raízes Italianas e que contará com uma programação especial a bordo do navio Costa Diadema. Os hóspedes podem embarcar nessa saída especial garantindo o pacote Air&Sea com os voos de ida (Gênova-São Paulo ou Barcelona-São Paulo) e os transfers entre os aeroportos europeus e os respectivos portos. A travessia transatlântica tem duração de até 21 noites, com embarque em Gênova no dia 30 de novembro de 2024, visitando os destinos de Cádiz, Las Palmas, Praia, Maceió, Salvador, Ilhéus, Rio de Janeiro e Itajaí até alcançar a cidade de Santos para o desembarque no dia 21 de dezembro e custa a partir de 12x de R$ 1.062,33 por pessoa em cabine interna dupla na tarifa My Cruise, com taxas portuárias e tarifa de serviço incluídas.

Para saber mais sobre os pacotes Air&Sea, acesse o site do programa Conexão Costa. Os pacotes podem ser adquiridos por meio das agências de viagens e no portal Costa Extra, exclusivo para as agências de viagens.

