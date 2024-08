5 coisas para revisar no seu carro antes de pegar estrada no inverno - (crédito: Uai Turismo)

5 coisas para revisar no seu carro antes de pegar estrada no inverno (Antes de pegar a estrada, é importante garantir que seu carro esteja em boas condições para uma viagem mais segura. (Foto: Divulgação))

O inverno chegou e com ele as férias escolares! Mas, antes de pegar a estrada, é importante garantir que seu carro esteja em boas condições para uma viagem mais segura. Um dos itens que muitas vezes passam despercebidos, mas que são essenciais para a segurança, são as palhetas limpadoras de para-brisa.

Para te ajudar a aproveitar as férias de inverno com tranquilidade, Leonardo Salomé, CEO da Autoimpact, empresa que é líder nacional no segmento de palhetas automotivas, dá dicas valiosas para garantir a visibilidade perfeita na estrada, mesmo com o clima mais ameno.

1. Verificação frequente

Assim como outros componentes do carro, as palhetas do para-brisa também precisam de verificação periódica. O ideal é verificar o estado delas a cada seis meses ou incluí-las no checklist da troca de óleo. “É importante observar se há sinais de desgaste, tais como rachaduras, deformidades ou ressecamentos. Se você notar qualquer um desses indicadores, chegou o momento de efetuar a troca dos limpadores”, explica Salomé.

2. Troca preventiva

Palhetas desgastadas podem causar diversos problemas ao seu carro, como ruídos, trepidações, formação de névoa e, em casos mais críticos, comprometimento total da capacidade de limpeza. “Isso pode prejudicar a sua visibilidade na estrada, colocando em risco a sua segurança e a de outras pessoas. Por isso, é importante trocar os limpadores preventivamente, mesmo que eles ainda aparentam estar em boas condições”.

3. Qualidade em primeiro lugar

Investir em palhetas de qualidade é fundamental para garantir uma boa experiência ao longo da viagem, principalmente em períodos mais chuvosos e frios. “É importante assegurar que o produto escolhido tenha sido desenvolvido com as melhores tecnologias, atendendo aos padrões de fábrica das montadoras. Isso irá proporcionar uma maior durabilidade, eficiência na limpeza e visibilidade impecável em todas as condições climáticas”, ressalta o CEO da Autoimpact.

4. Cuidado com o ressecamento

O frio do inverno pode ressecar a borracha dos limpadores, deixando-as mais rígidas e propensas a rachaduras. “Para evitar problemas, é importante manter as palhetas sempre limpas, sem acúmulo de detritos. Você pode fazer isso usando um pano úmido ou uma solução de água e detergente neutro”, diz o especialista.

5. Reservatório do esguicho do limpador de para-brisa

Mantenha o reservatório do limpador sempre cheio e com aditivo de boa qualidade. Existem produtos desenvolvidos especificamente para remover as principais impurezas do para-brisa. No inverno, além de garantir a efetividade da limpeza, eles auxiliam a evitar o congelamento da água.

