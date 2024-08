6 destinos especiais para cada tipo de pai (Uma viagem personalizada é um presente que continuará a ser lembrado e apreciado muito além do Dia dos Pais. (Foto: Reuber Duarte/Getty Images))

Escolher um presente personalizado para o Dia dos Pais pode ser uma oportunidade única de criar memórias inesquecíveis. Nada se compara à experiência de uma viagem bem planejada, onde pais e filhos podem explorar novos lugares juntos, descobrir culturas diferentes e desfrutar de momentos de conexão. Uma viagem oferece não apenas a chance de escapar da rotina diária, mas também de fortalecer os laços familiares através de aventuras emocionantes e experiências compartilhadas. Segundo dados de uma pesquisa* realizada pela Booking.com, 1 em cada 3 brasileiros (32%) pretendem fazer uma viagem com os pais (pai e/ou mãe) em 2024.

E cada pai possui um estilo único quando se trata de viagens, refletindo seus interesses, preferências e personalidade. Seja uma escapada para a natureza, uma imersão na história e na cultura, ou simplesmente um refúgio para recarregar as energias, uma viagem personalizada é um presente que continuará a ser lembrado e apreciado muito além do Dia dos Pais. Pensando nisso, a Booking.com selecionou seis destinos para cada tipo de pai.

LEIA TAMBÉM: Programa Conexão Costa oferece pacotes Air&Sea exclusivos para Ilhas Gregas, Emirados, Caribe e Travessias Transatlânticas

Pais Aventureiros – Chapada Diamantina, Bahia

Localizada no coração da Bahia, a Chapada Diamantina é um destino imperdível para pais que têm um espírito aventureiro, com atividades de trekking e escalada, além da rica biodiversidade que abriga. Quase metade dos viajantes brasileiros (47%) tem como motivação de viagem procurar emoções e aventuras.

Com suas montanhas, vales, cavernas e cachoeiras cristalinas, a região oferece uma variedade de experiências ao ar livre. Os pais podem explorar trilhas que levam a pontos icônicos como a majestosa Cachoeira da Fumaça, uma das mais altas do Brasil, ou subir ao topo do Morro do Pai Inácio para contemplar a vista deslumbrante da paisagem.

Para se hospedar, a Pousada Alto do Cajueiro fica a apenas 10 minutos a pé do centro e oferece quartos rústicos com vista para o jardim e comodidades como ar-condicionado, TV e Wi-Fi gratuito, além de um buffet de café-da-manhã diário.

Pousada Alto do Cajueiro – Chapada Diamantina (Foto: Divulgação)

Pais que gostam de História – Ouro Preto, Minas Gerais

Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, Ouro Preto é um destino encantador para pais que apreciam história e arquitetura. Localizada no estado de Minas Gerais, a cidade foi fundamental durante o período colonial brasileiro devido à descoberta de ouro na região, o que contribuiu para sua rica herança histórica. Ouro Preto preserva um conjunto arquitetônico impressionante, especialmente no estilo barroco das suas igrejas, que refletem a religiosidade e o talento dos artistas da época. Um em cada 4 viajantes brasileiros (24%) provavelmente farão em 2024 uma viagem para conhecer atrações culturais/históricos como museus.

LEIA TAMBÉM: 1º Encontro Mineiro de Autos Antigos de São Lourenço acontece em setembro

Além de explorar esses monumentos históricos, os pais podem mergulhar na cultura local visitando museus que narram a história da mineração e do período colonial, proporcionando uma jornada enriquecedora pelas tradições de Minas Gerais.

O Hotel Recanto do Ouro está localizado em Ouro Preto, a 2 km da Igreja de São Francisco de Paula, oferecendo quartos climatizados com banheiro privativo, piscina, jardim, terraço e recepção 24 horas com pessoal fluente em inglês e português para auxiliar na estadia.

Hotel Recanto do Ouro – Ouro Preto (Foto: Divulgação)

Pais que gostam de Praias – Fernando de Noronha, Recife

Fernando de Noronha é um destino paradisíaco no Brasil, ideal para pais que apreciam praias deslumbrantes e natureza exuberante. Na hora de escolher um destino de viagem, 54% dos viajantes brasileiros consideram belas praias na hora da decisão. Para um pai que busca um refúgio natural onde podem se reconectar com a natureza e desfrutar de momentos de tranquilidade, Fernando de Noronha é o destino perfeito.

Conhecido por suas águas cristalinas e vida marinha abundante, Noronha é um paraíso para atividades como mergulho e snorkeling. Os pais podem explorar praias de areia branca e águas transparentes, como a Baía do Sancho, já eleita várias vezes como uma das mais bonitas do mundo. Além das praias, Noronha oferece mirantes impressionantes, com vistas privilegiadas para o arquipélago.

Uma boa opção de acomodação é a Pousada Atalaia Noronha, localizada a menos de 1 km da Praia do Cachorro e a 12 minutos a pé da Praia do Meio. Com quartos familiares disponíveis, o alojamento também está próximo da Praia da Conceição, Vila dos Remédios e Porto de Santo António, todos acessíveis a pé, com localização perfeita para explorar o destino.

Pousada Atalaia Noronha – Fernando de Noronha (Foto: Divulgação)

Pais que gostam de uma viagem gastronômica – Belém, Pará

Para o pai que buscam uma viagem gastronômica cheia de sabores, Belém é o destino ideal. Conhecida como um paraíso de sabores amazônicos e influências culturais, a capital paraense oferece uma rica variedade de pratos típicos como o tacacá, o pato no tucupi e o famoso açaí. Inclusive, 46% dos viajantes brasileiros consideram provar a culinária local como um fator que influencia na decisão do destino.

Um ponto imperdível é o Mercado Ver-o-Peso, um dos maiores mercados a céu aberto da América Latina, onde os visitantes podem explorar barracas repletas de frutas exóticas, peixes frescos e iguarias regionais. Além disso, Belém possui uma cena gastronômica vibrante com restaurantes que combinam ingredientes locais frescos com técnicas contemporâneas, garantindo uma experiência culinária autêntica e memorável.

LEIA TAMBÉM: Pais ganham um ano de Magic City

No Mercure Belém Boulevard, os hóspedes podem desfrutar de um terraço ao ar livre, piscina, sauna, academia e restaurante que serve pratos da culinária internacional e regional, além de um buffet de café da manhã opcional.

Mercure Belém Boulevard – Belém (Foto: Divulgação)

Pais que querem sombra e água fresca – Águas de São Pedro, São Paulo

Um destino ideal para pais que buscam relaxamento completo, com opções de resorts, spas e experiências de bem-estar, é a cidade de Águas de São Pedro, localizada no interior de São Paulo. Esta pequena cidade é conhecida por suas águas termais medicinais, que são reconhecidas por suas propriedades terapêuticas e relaxantes. Considerando que 6 em cada 10 viajantes brasileiros (59%) encontram como motivação de viagem, dar um tempo para relaxar, os pais podem desfrutar de diferentes estâncias e hotéis que oferecem pacotes completos com acesso a piscinas termais, saunas, banhos especiais e tratamentos de spa, como massagens relaxantes e terapias de beleza.

Além das opções de spa e bem-estar, Águas de São Pedro proporciona um ambiente tranquilo e natural, perfeito para caminhadas ao ar livre, passeios em parques e momentos de contemplação da natureza.

Com uma excelente localização no centro de Águas de São Pedro, o LS Villas oferece uma piscina para adultos e crianças e um spa com massagens e banheira de hidromassagem.

LS Villas – Águas de São Paulo (Foto: Divulgação)

Pais que gostam de esportes – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é um destino ideal para o pai que gostam de praticar esportes, oferecendo opções para todos os gostos. Nas famosas praias cariocas, como Barra da Tijuca, Arpoador e Prainha, os pais podem aproveitar as ondas perfeitas para o surf, além de praticar stand-up paddle, windsurf, kitesurf e bodyboard.

Para aqueles que preferem explorar a natureza, o Rio oferece diversas trilhas e caminhadas em meio à Mata Atlântica. Locais como o Morro Dois Irmãos, a Pedra da Gávea e a Trilha da Urca proporcionam vistas panorâmicas espetaculares da cidade. Para os apaixonados por ciclismo e mountain bike, há rotas para descobrir a diversidade natural e cultural da região de uma maneira dinâmica. Além dos esportes mais radicais, as praias do Rio também são perfeitas para atividades mais descontraídas como vôlei de praia, bicicleta, futevôlei, frescobol e corridas na areia, proporcionando uma maneira divertida de se exercitar ao ar livre enquanto aproveitam o clima e a energia da cidade.

LEIA TAMBÉM: Se hospede em um castelo renascentista em Chantilly, no interior da França

Localizado a beira-mar, na praia do Leblon, o Sheraton Grand Rio tem uma academia super equipada, piscina, spa,e fica próximo do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, ideal para a prática de esportes.

Sheraton Grand Rio – Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 32.300 entrevistados em 32 países e territórios, incluindo o Brasil. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2024. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line, em janeiro e fevereiro de 2024.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo