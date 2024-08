Fort Myers: praias, história e celebridades do século XX (Histórica e moderna, e com passeios incríveis em meio à natureza. Fort Myers, na Flórida, surpreende (Foto: Uai Turismo))

Fort Myers, localizada na costa sudoeste da Flórida, é um destino turístico que encanta visitantes com suas praias de areias brancas, águas cristalinas e uma rica oferta cultural e histórica. Conhecida por seu clima agradável durante todo o ano, a cidade é um ponto de partida ideal para explorar as belezas naturais e atrações da região. O centro histórico da cidade é encantador com casas e prédios coloridos, conhecido como Fort Myers Downtown. Já em Fort Myers Beach é possível nadar nas águas quentinhas do Golfo do México, e encontrar as conchas mais lindas do mundo na Ilha de Sanibel.

Entenda no mapa como Fort Myers está dividida. A quantidade de ilhas e áreas alagadas, além do Golfo do México proporcionam incríveis passeios de barco. Mas não deixe de conhecer também o charmoso centro histórico com arquitetura do início do século XX e muito bem conservada. (Foto: divulgação)

O paraíso das conchas

Localizada em Sanibel Island (Ilha de Sanibel), Lighthouse Beach é um destino imperdível para os amantes da natureza e do mar. Famosa por seu farol histórico e suas praias tranquilas, o local é ideal para caminhadas, observação de pássaros e, especialmente, coleta de conchas. Inclusive, ao caminhar pela praia é possível ver as pessoas com uma ‘cesta’ especial para a coleta de conchas. Qualquer um pode coletar conchas por lá, mas é preciso chegar bem cedo quando a maré está favorável.

O museu dedicado às conchas e moluscos agrada a todas as idades e tem curadoria do brasileiro e especialista Dr. José Leal (Foto: Uai Turismo)

Perto dali, o Matthews National Shell Museum oferece uma imersão educativa e fascinante no mundo das conchas, apresentando exposições detalhadas sobre a diversidade e a beleza dessas formações naturais. O museu é uma atração essencial para quem deseja aprender mais sobre as conchas encontradas nas praias de Sanibel, tornando a experiência na região ainda mais rica e memorável. Além das conchas é possível ver e entender mais sobre moluscos. Um programa bem legal para crianças e adultos no Museu que tem curadoria do brasileiro Dr. José Leal.

Explorando Cabbage Key: um refúgio natural

Um dos destaques imperdíveis para quem visita Fort Myers é a encantadora Cabbage Key. Situada a cerca de 30 quilômetros de barco a partir da costa, essa pequena ilha oferece uma experiência única de contato com a natureza. Sem carros ou estradas pavimentadas, Cabbage Key preserva um ambiente rústico e autêntico, proporcionando aos visitantes uma verdadeira fuga do ritmo frenético da vida moderna.

A ilha é famosa por seu histórico restaurante Cabbage Key Inn, que, segundo a lenda local, inspirou a famosa canção “Cheeseburger in Paradise” de Jimmy Buffett. O restaurante é conhecido por suas deliciosas opções de frutos do mar frescos e, claro, pelo icônico cheeseburger. Uma tradição peculiar do local é a decoração com notas de dólar assinadas por visitantes, que cobrem as paredes e tetos do restaurante, criando um ambiente único e memorável. Quando as notas caem elas são doadas para instituições de caridade e, acredite, ninguém coloca a mão em nem 1 dólar!

À esquerda o restaurante coberto de notas de 1 dólar. Segundo o proprietário, estima-se que as paredes de teto guardam cerca de 70 mil dólares. À direita o cheeseburguer mais famoso da Flórida que merece o título. (Foto: Uai Turismo)

Além do restaurante, Cabbage Key oferece trilhas para caminhadas que permitem explorar a flora e fauna local. Os visitantes podem avistar uma variedade de pássaros nativos, tartarugas e até mesmo golfinhos nadando nas proximidades. Para os amantes da pesca, as águas ao redor da ilha são um verdadeiro paraíso, com diversas espécies de peixes disponíveis durante todo o ano.

Thomas Edison e Henry Ford: vizinhos em Fort Myers

Voltando ao continente, Fort Myers é uma cidade que harmoniza história e modernidade. O centro histórico, com suas ruas arborizadas e arquitetura preservada, é um convite para passeios a pé. Entre as atrações culturais, destaca-se o Edison and Ford Winter Estates, um complexo que já foi o retiro de inverno de Thomas Edison e Henry Ford, verdadeiras celebridades do século XX e que eram vizinhos.

Os visitantes podem explorar as casas históricas, laboratórios e belos jardins, além de aprender sobre as contribuições desses dois grandes inventores. Passeando pela propriedade é impossível não imaginar as interações do inventor da lâmpada elétrica incandescente (entre outras mais de 1.000 invenções) e o homem que viabilizou a produção de carros como conhecemos hoje. Afinal, cenários íntimos das casas também podem ser vistos por lá.

Os gênios do século XX Thomas Edison e Henry Ford eram vizinhos durante a temporada do inverno americano em Fort Myers, e deixaram por lá um acervo que vale a pena conhecer (Foto: Uai Turismo)

História e modernidade

A cidade também oferece uma vibrante cena gastronômica e uma ampla variedade de opções de compras, desde butiques exclusivas até grandes centros comerciais. Um dos locais incríveis para comer é o Ford’s Garage. Afinal, já embalados pela temática das casas de inverno de Thomas Edison e Henry Ford, com diversos exemplares de carros antigos, almoçar sob a temática do automobilismo faz todo sentido. Além disso os pratos são deliciosos, e você encontrará por lá uma legitima e impecável costelinha de porco ao molho barbecue americana.

O Ford’s Garage é uma rede de restaurantes temáticos sem exageros, mas o detalhes são incríveis. Acima à esquerda a fachada do restaurante, abaixo os detalhes do guardanapo de pano imitando aqueles de oficina com anel de “abraçadeira” e o banheiro com pias de pneu e torneira de “bico de ar comprimido”. À direita (foto maior) um legitimo Ford T dependurado sobre o bar. (Foto: Uai Turismo)

Onde se hospedar em Fort Myers

Tween Waters Island Resort & Spa

Localizado na charmosa Captiva Island, o Tween Waters Island Resort & Spa é sinônimo de elegância e tranquilidade. O resort combina um toque histórico com modernidade, proporcionando uma experiência inesquecível. As acomodações variam de quartos confortáveis a espaçosas suítes e charmosas casas de praia, todas equipadas com as conveniências modernas que garantem uma estadia confortável.

Os quartos do Tween Waters Island Resort & Spa são espaçosos e aconchegantes, por isso garantem uma estada agradável (Foto: Uai Turismo)

O resort se destaca por suas diversas opções de lazer, incluindo piscinas aquecidas, esportes aquáticos, spa de serviço completo e várias opções gastronômicas que vão desde jantares requintados a refeições casuais. Além disso, os hóspedes podem aproveitar as belas praias de areias brancas, ideais para relaxar e apreciar o pôr do sol. Aliás, essa região concentra os mais belos pores do sol! Para os amantes da natureza, o Tween Waters oferece ainda atividades como pesca, passeios de barco e observação de vida selvagem.

Margaritaville Beach Resort Fort Myers Beach

Já o Margaritaville Beach Resort Fort Myers Beach é o destino perfeito para quem busca uma experiência mais animada e temática. Inspirado no estilo de vida descontraído de Jimmy Buffett, este resort captura a essência do “paraíso perdido”, com uma atmosfera vibrante e cheia de energia. As acomodações do Margaritaville são modernas e bem decoradas, oferecendo vistas deslumbrantes.

O Margaritaville Beach Resort Fort Myers Beach além de quartos novos, enormes e confortáveis ainda possui área de lazer e o restaurante que é pé na areia tem vista para um pôr do sol de tirar o fôlego (Foto: Uai Turismo)

O resort conta com diversas opções de entretenimento, incluindo bares temáticos, música ao vivo e uma variedade de atividades aquáticas. A piscina de estilo resort, com seu bar molhado, é o local ideal para relaxar enquanto se desfruta de um coquetel tropical. A gastronomia no Margaritaville é um espetáculo à parte, com restaurantes que oferecem desde frutos do mar frescos até pratos caribenhos, satisfazendo todos os paladares. Inclusive, se for jantar no Lah De Dah Beach Bar & Grill não deixe de apreciar (e fotografar) o por do sol com os pés na areia da praia que fica em frente ao restaurante.

Seja pela sofisticação e serenidade do Tween Waters Island Resort & Spa ou pela energia contagiante do Margaritaville Beach Resort Fort Myers Beach, Fort Myers oferece opções de hospedagem que atendem a todos os gostos e necessidades. Esses dois resorts exemplificam a hospitalidade da Flórida, proporcionando aos visitantes uma experiência memorável, repleta de conforto, diversão e momentos inesquecíveis.

