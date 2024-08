Minas Gerais marca presença no Salão do Turismo no Rio de Janeiro - (crédito: Uai Turismo)

Doze receptivos mineiros vão apresentar experiências das quatro rotas turísticas do estado para operadores de viagens e visitantes durante o Salão do Turismo, realizado de 8 a 11 de agosto, no Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte das estratégias do Sebrae Minas e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), para posicionar e promover os destinos turísticos mineiros no mercado nacional.

Nesta edição do evento, o público vai conhecer, no estande de “Minas Gerais”, atrativos das rotas Café do Cerrado Mineiro, Bahia-Minas, das Artes e Café do Sul de Minas. “As rotas turísticas integram as políticas públicas do Governo de Minas para fomentar e impulsionar o turismo, a geração de emprego e renda e a economia da criatividade. Ao apresentá-las nas feiras e eventos em todo o país, ressaltamos a potência da nossa cultura, a riqueza da nossa cozinha e a diversidade dos nossos atrativos turísticos, além de abrirmos novas oportunidades de negócios”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Nos dias que seguem o Salão do Turismo, os visitantes poderão degustar bebidas e pratos feitos por chefs convidados que utilizarão em suas receitas ingredientes típicos da gastronomia das quatro rotas turísticas mineiras apresentadas, entre eles: o café, a cachaça e o Queijo Minas Artesanal.

“Nos quatro dias do Salão de Turismo, vamos apresentar produtos e serviços turísticos que destacam a nossa mineiridade, incluindo atrativos relacionados ao turismo rural, gastronômico, cultural e histórico, além do cicloturismo. Nosso objetivo é fortalecer a imagem de Minas Gerais como destino turístico diversificado e de experiências únicas, fomentando o desenvolvimento econômico dos territórios e a geração de emprego e renda para a população”, explica o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Além de dar mais visibilidade em feiras e eventos do setor, o trabalho conjunto do Sebrae Minas, por meio do programa Check in Turismo, e da Secult, nas rotas turísticas prioritárias do estado, incluem ainda mapeamentos, identificação, formatação e promoção de novos produtos e serviços turísticas, além da capacitação e suporte empresarial aos pequenos negócios locais ligados a cadeia produtiva associada ao turismo, como pousadas, hotéis, restaurantes, bares e artesãos. “Nos últimos dois anos, foi mapeado o potencial turístico de mais de 80 municípios mineiros. Cinquenta e duas dessas cidades têm plano de trabalho em execução e 50 já receberam atendimento dos Agentes de Roteiros Turísticos”, conta Marcelo Silva.

Conheça as rotas mineiras que serão apresentadas no Salão do Turismo:

Criada em 2023, a rota Café do Cerrado Mineiro está localizada em Patrocínio, no Alto Paranaíba. A percurso integra a produção de café de alta qualidade da região – considerada a primeira do país a receber a Indicação Geográfica (IG) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na modalidade Denominação de Origem (DO) – aos atrativos naturais, culturais e gastronômicos locais. Durante as visitas, os turistas têm a oportunidade de conhecer pequenas e grandes fazendas da região, vivenciando, in loco, a produção de cafés de excelência e todo o processo de inovação e tecnologia utilizado pelos produtores locais.

Rota do Café do Cerrado Mineiro (Foto: Região do Cerrado Mineiro/Divulgação)

O trecho conta com mais de 350 km mapeados para o cicloturismo e passa por seis municípios dos vales do Jequitinhonha e Mucuri: Araçuaí, Novo Cruzeiro, Ladainha, Poté, Teófilo Otoni e Carlos Chagas. A formatação do percurso, em 2022, contou com o apoio do Sebrae Minas, além de empresários e entidades públicas e privadas. Ao longo dos anos, foram realizadas várias ações para alavancar o turismo e o desenvolvimento econômico local, gerando novas oportunidades de negócios para a região impactada com o fim das operações da extinta antiga linha férrea que ligava Minas Gerais ao Sul da Bahia. Ao longo do trajeto é possível observar estações antigas, capelas, igrejas, túneis centenários e prédios históricos, pontilhões, além das casas dos funcionários da antiga ferrovia.

Rota Bahia-Minas (Foto: Sebrae Minas/Divulgação)

Rota Café do Sul de Minas

Oito municípios produtores de café no Sul de Minas integram o percurso: Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Baependi, Caxambu, Cruzília, Varginha e Carmo de Minas. A rota reúne experiências turísticas relacionadas ao café. O tour guiado leva o turista para conhecer o processo de produção, as práticas de sustentabilidade e a história da fazenda, finalizando com uma degustação dos cafés especiais com quitandas locais.

Rota Café do Sul de Minas (Foto: Divulgação)

Rota das Artes

O percurso conecta Belo Horizonte a duas grandes regiões turísticas de Minas Gerais: o Circuito do Ouro e o Destino Veredas. Criada para impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar emprego e renda nos oito municípios, que inclui a capital, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Brumadinho, Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana. A rota oferece 16 experiências, entre eles, visitas a ateliês de artistas, galerias, centros culturais e outros espaços dedicados às artes visuais, cênicas, literárias, musicais, e ao Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo.

Inhotim – Rota das Artes (Foto: Sebrae Minas/Divulgação)

Informações e ingressos para o Salão do Turismo acesse o link.

