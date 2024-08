The Weeknd vira casa assombrada no Halloween Horror Nights do Universal Studios Hollywood - (crédito: Uai Turismo)

O artista multipremiado The Weeknd faz seu retorno aterrorizante ao Halloween Horror Nights no Universal Studios Hollywood com uma experiência totalmente nova, a casa assombrada “The Weeknd: Nightmare Trilogy”. Já o “Terror Tram: Enter the Blumhouse” convida osvisitantes a entrar em uma lista de filmes de terror famosos da Blumhouse Productions. “The Texas Chainsaw Massacre: The Legacy of Leatherface”, que celebra os 50 anos desse clássico monstro maníaco, completa o line-up amendrontador de casas assombradas deste ano.

The Weeknd é um dos artistas mais importantes do século 21 e esse músico enigmático continuou a quebrar recordes ano após ano. Em 2022, ele uniu forças com o Halloween Horror Nights para criar a famosa casa assombrada, “The Weeknd: After Hours Nightmare”, inspirada em seu álbum de grande sucesso “After Hours”.

Este ano, ele retorna com “The Weeknd: Nightmare Trilogy”, que oferece aos fãs uma experiência de terror autêntica e única, com surpresas a cada passo e, claro, música do The Weeknd transformada em trilha sonora pelo famoso Mike Dean, artista e produtor que já venceu o Grammy® por sete vezes.

O Terror Tram, exclusivo do Universal Studios Hollywood, está de volta com força total. Em “Terror Tram: Enter the Blumhouse”, os fãs de terror partirão para o backlot do Universal Studios e encontrarão alguns dos personagens mais assustadores das clássicas franquias da Blumhouse, incluindo M3GAN, The Black Phone (O Telefone Preto), Freaky (Freaky – No Corpo de um Asssassino), The Purge (Uma noite de Crime) e Happy Death Day (A Morte Te Dá Parabéns).

Já os visitantes que comprarem ou optarem por fazer um upgrade nos ingressos para o R.I.P. Tour terão oportunidade de tirar fotos temáticas, além de acesso exclusivo ao cenário de Jupiter’s Claim do filme de sucesso Nope (Não! Não Olhe!).

Leatherface também faz seu retorno horripilante ao Halloween Horror Nights com ” The Texas Chainsaw Massacre: The Legacy of Leatherface”. A casa assombrada trará um enredo totalmente novo para comemorar o 50º aniversário do filme de terror original de 1974. Situado em um matadouro abandonado, os visitantes encontrarão as muitas faces de Leatherface, de todos os nove filmes da franquia, e deverão fugir, a cada passo, de sua implacável motosserra. Além disso, “The Purge: Dangerous Waters” retorna ao local da atração WaterWorld, levando os visitantes a uma aventura intensa enquanto lutam para sobreviver.

Completando a lista, os fãs de terror encontrarão várias zonas de medo em todo o parque. Ao sair da casa assombrada “Monstruos 2: The Nightmares of Latin America”, os visitantes encontrarão “Luchadores Monstruosos,” uma zona de medo totalmente nova. Ao começarem sua noite aterrorizante no Halloween Horror Nights, os fãs precisarão primeiro escapar de uma tropa de assassinos de motosserras em “Chainsaw Punkz”, para, em seguida, desviar de uma Corte Real dos Mortos, de inspiração gótica, em “Skull Lordz”. O ameaçador “Murder of Crowz” se reunirá em um novo espaço, incluindo a “mamãe corvo” estreando no ninho.

Essas experiências emocionantes se juntam a casas assombradas anunciadas anteriormente, incluindo “A Quiet Place”, franquia da Paramount Pictures aclamada pela crítica, a comédia de terror da Sony Pictures “Ghostbusters: Frozen Empire”, os monstros clássicos da Universal Pictures em “Universal Monsters: Eternal Bloodlines”, “Insidious: The Further”, baseado no último filme da série de filmes aterrorizantes da Blumhouse, “Monstruous 2: The Nightmares of Latin America”, uma sequência da casa assombrada que foi sucesso em 2023, e “Dead Exposure: Death Valley”, uma casa-conceito original com zumbis radioativos aterrorizantes.

Para aumentar os sustos, os visitantes também podem experimentar atrações selecionadas do parque temático abertas durante o evento, incluindo “Jurassic World – The Ride”, “The Wizarding World of Harry Potter™” com “Harry Potter and the Forbidden Journey™” e “Flight of the Hippogriff™”, “Transformers™: The Ride-3D”, “Revenge of the Mummy – The Ride” e “The Simpsons Ride™”. Aqueles que comprarem ingressos selecionados terão acesso no mesmo dia à área interativa SUPER NINTENDO WORLD™, das 19:00 às 22:00 (sujeito a alterações).

O Halloween Horror Nights no Universal Studios Hollywood começa em 5 de setembro e continua em noites selecionadas até 3 de novembro. Uma variedade de opções de ingressos para o Halloween Horror Nights já estão disponíveis, incluindo General Admission, Universal Express, After 2 PM Day/Night, o Early Access Ticket, que dá acesso a casas assombradas selecionadas a partir das 17h30 (sujeito a alterações), antes do horário de abertura do evento, programado para 19h, o premium R.I.P. Tour e ingressos como Frequent Fear Pass e Ultimate Fear Pass, que permitem que os visitantes experimentem os sustos repetidamente. Clique aqui para comprar ingressos e para os Termos e Condições.

