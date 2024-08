Esportes radicais e belezas naturais impulsionam o turismo no litoral Sul de Santa Catarina (Foto: Salto duplo SkyZimba/divulgação)

O litoral Sul de Santa Catarina é uma das regiões que mais se destaca como um destino imperdível para os amantes de esportes radicais e da natureza. A região, conhecida por suas praias deslumbrantes, também oferece uma série de atividades de aventura que atraem visitantes de todo o país. Entre os principais destaques está a escola de paraquedismo SkyZimba, em Imbituba, que se consolidou como um dos maiores centros de esportes radicais do Brasil, além do turismo natural de avistamento de baleias.

Muito além do paraquedismo

Com 9 anos de existência, a SkyZimba evoluiu de uma escola de paraquedismo para um complexo de aventura multifacetado, oferecendo uma ampla gama de atividades para todas as idades e níveis de experiência. O parque se tornou um ponto de encontro para aqueles que buscam adrenalina e novas experiências, seja em terra, água ou ar. Além do paraquedismo, o complexo oferece o Cable Park, um lago artificial de 150 metros projetado especialmente para a prática de esportes aquáticos como wakeboard, wakeskate e kitesurfe, indicados tanto para pessoas de todas as idades que desejam começar um novo esporte em segurança, quanto para atletas em nível avançado treinarem e testarem manobras.

Outro grande atrativo é a temporada de observação de baleias francas, que ocorre de julho a novembro. Durante os voos de paraquedismo, é possível avistar essas majestosas criaturas desde a Praia da Ribanceira até a Praia do Rosa, passando pela Barra de Ibiraquera. O aeroporto, situado a apenas 900 metros da praia, permite decolagens rápidas, proporcionando aos visitantes vistas incríveis.

A SkyZimba dispõe de mais de 40 hectares dedicados à prática de esportes radicais. A natureza ao redor, com suas dunas, lagos, ilhas e praias, oferece um cenário deslumbrante que pode ser apreciado de diferentes perspectivas, incluindo a vista de mais de 3.000 metros de altitude durante os saltos de paraquedas.

Sobre a SkyZimba

A SkyZimba Paraquedismo é uma empresa referência em paraquedismo e esportes radicais, localizada em Imbituba, Santa Catarina. Fundada em 2015, nasceu do sonho de três amigos apaixonados pelo esporte e pela vida ao ar livre. Com a missão de proporcionar experiências únicas e seguras para paraquedistas de todos os níveis, a SkyZimba é hoje o segundo principal centro de paraquedismo do país e um dos principais destinos de turismo de aventura no sul do Brasil.

O complexo de esportes oferece uma experiência completa e segura, e conta com equipamentos de última geração, além de uma equipe de instrutores altamente qualificados, garantindo que cada salto seja uma aventura inesquecível. Todos os instrutores passam por rigorosos treinamentos e seguem padrões internacionais de segurança. Os equipamentos utilizados são de alta qualidade e passam por manutenções regulares para garantir a máxima segurança aos aventureiros. Antes de cada salto, os participantes recebem instruções detalhadas e todo o suporte necessário para uma experiência segura e tranquila.

