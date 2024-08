Convenção marca os 25 anos da rede San Diego Hotéis (Fachada do San Diego Suítes Lourdes, em Belo Horizonte (Foto: Redner Dolabella))

Fundada em Belo Horizonte em 1998 por José Dalmo de Araújo (in memoriam), Márcio Araújo

e Ruy Araújo a rede San Diego Hotéis realiza hoje (08/08) sua Conferência Anual. O objetivo é congregar seus cerca de 45 executivos além de convidados e parceiros estratégicos. A rede hoteleira que carrega o genuíno “DNA da hospitalidade mineira” segue se destacando

por suas excelentes performances em todas as 6 cidades mineiras onde atua, pavimentando

assim, o caminho virtuoso para duas aberturas, previstas para os próximos meses, nas cidades de Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira, e uma segunda operação em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Além destes dois novos empreendimentos, outros hotéis em fase avançada de construção e a expansão para outros Estados serão anunciados durante a Conferência.

Nos 8 Hotéis atualmente em operação, dos segmentos econômico, midscale e luxo, a rede

totaliza 968 apartamentos, empregando aproximadamente 700 pessoas. Tornou-se referência

de qualidade em serviços de hospedagem, alimentação e eventos para os públicos corporativo, turismo e lazer. Proporciona destacados resultados financeiros aos fiéis proprietários que investiram com a rede nos últimos 25 anos.

Com 3 hotéis em Belo Horizonte e outros 5 distribuídos por Governador Valadares, Ipatinga,

Teófilo Otoni, São Gotardo e Sete Lagoas a San Diego Hotéis aposta no binômio – Inovação

e Atualização – de seus recursos materiais e humanos para seguir sendo referência no competitivo mercado da hospitalidade. Em todos os hotéis da rede as renovações e retrofits

em apartamentos e áreas comuns seguem em andamento, novas ferramentas e tecnologias

são abarcadas em ritmo acelerado e constante trazendo o que há de mais moderno em

digitalização de processos e modelos de gestão eficazes.

A diretoria da rede San Diego Hotéis se reuniu essa semana para celebrar 25 anos de operação em Minas Gerais (Foto: Redner Dolabella)

No amplo leque de opções de serviços ofertados pela rede hoteleira está, não somente, a opção por contratos de administração, mas também os de cessão uso de marca, assessoria comercial, consultoria, estudos de viabilidade e implantação hoteleira.

Durante a Conferência Anual, os diretores da San Diego Hotéis apresentarão os números

da evolução do primeiro semestre/2024 e os indicadores de qualidade da rede, bem como a

expectativa para os próximos períodos. Palestrantes abordarão temas atuais e trarão conteúdos que visam promover a qualificação e a integração dos executivos dos hotéis da rede e o fortalecimento da cultura da empresa.

