Festival de Inverno de Diamantina tem encerramento neste sábado (10) (O evento proporcionará uma experiência rica e saborosa para todos os participantes.)

O Festival de Inverno de Diamantina, que teve início em julho, já atraiu milhares de turistas e moradores, transformando a cidade em um polo cultural e turístico. Promovido pela Pulsar Brasil, em parceria com a Prefeitura de Diamantina, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e patrocinado pela Tambasa Atacadista e Cateno, o evento também conta com o apoio do SEBRAE, do Conselho de Cultura e Patrimônio e do Comtur.

LEIA TAMBÉM: Santuário do Caraça confirma a 2ª edição do Braseiro – Festival de Assados e Defumados

“Por acreditar que a gastronomia e o turismo são diferenciais competitivos, que impulsionam o desenvolvimento da região, o Sebrae Minas promove diversas capacitações para que os empreendedores ofereçam serviços de qualidade. Somente para o festival, foram realizadas cerca de dez oficinas sobre técnicas de comunicação, desenvolvimento de pratos para festivais e boas práticas para participação em eventos de gastronomia”, destaca o gerente do Sebrae Minas na Regional Jequitinhonha e Mucuri, Rogério Fernandes.

Para finalizar o evento de grande sucesso, que se consolida como um dos mais populares festivais de inverno do Brasil, o fim de semana em Diamantina promete ser especial. A cidade receberá o Festival Artesanal de Diamantina: Cervejas, Queijos & Vinhos, na Praça do Mercado Novo.

“O Festival Artesanal de Queijo e Vinhos promete trazer à tona os sabores e aromas dos nossos produtos artesanais premiados. É uma oportunidade incrível para os visitantes experimentarem delícias locais e se encantarem com a qualidade dos nossos queijos e vinhos. Essa festa representará o fechamento do Festival de Inverno e a celebração das tradições gastronômicas da nossa região”, reflete o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Diamantina, Ricardo Luizz.

LEIA TAMBÉM: Fort Myers: praias, história e celebridades do século XX

No sábado (10.08), o evento contará com shows de Ateliê do Chôro, Jazz, Rock e apresentação de Amanda Azevedo, que encerrará o festival. Além das apresentações musicais, a Festival Artesanal oferecerá produtos típicos da região como, por exemplo, café, vinhos, queijos e cervejas. Muitos desses itens são produzidos localmente, pois Diamantina abriga sete vinícolas, onde é possível desfrutar de brunches ou almoços harmonizados com vinhos. A cidade também possui cinco cervejarias artesanais, oferecendo uma ampla variedade de rótulos para os apreciadores de uma boa cerveja. Recentemente, Diamantina foi reconhecida como a 9ª região produtora de Queijo Minas Artesanal do Estado, destacando-se também pela qualidade de seus queijos.

O evento incluirá degustações, comercialização de produtos e shows musicais, proporcionando uma experiência rica e saborosa para todos os participantes.

Programação:

09/08 – Sexta-Feira

Workshop de harmonização de queijo, cerveja e vinho – 14h às 18h

Local: Mercado Velha

Inscrição: https://loja.sebraemg.com.br/detalhes/137595

Shows:

19h: Ateliê do Chôro

21h: Jazz

23h: Carlos Rock e Gabriel Nascimento



LEIA TAMBÉM: Minas Gerais marca presença no Salão do Turismo no Rio de Janeiro

10/08 – Sábado

Degustação comentada de cafés especiais com Filipe Rocha – 8h30 às 12h30

Local: Praça do Bonfim

Inscrição: https://www.sympla.com.br/degustacao-comentada-de-cafes-especiais__2578607

Shows:

15h: Amanda Azevedo

17h: Chôro Malandrinho

19h: Jazz

21h: Trio Unpluged

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo