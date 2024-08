São Paulo receberá em setembro, pela primeira vez, jogo da NFL ((Foto: Reprodução Site NFL))

No dia 6 de setembro, a capital paulista será a casa de um dos esportes mais famosos dos Estados Unidos, o futebol americano. A liga que representa a modalidade, a NFL, leva partidas da temporada regular para outros países desde 2007, com o projeto International Series. O objetivo é aumentar o conhecimento sobre o esporte fora dos EUA, movimento que a NBA já realizou com sucesso há alguns anos.

O jogo entre Philadelfia Eagles e Green Bay Packers será realizado no estádio do Corinthians. É a primeira vez que a América do Sul recebe um duelo válido pelo campeonato da NFL. Um dos motivos que fizeram a liga de futebol americano escolher o Brasil como destino está no fato de que a base de público desse esporte cresceu nos últimos anos. O dado mais recente é de 2022, realizado pelo Ibope Repucom, que mostra que a NFL atingiu 37 milhões de torcedores, totalizando um crescimento de 270% comparado ao ano de 2013.

Os ingressos para acompanhar a partida já estão esgotados, mas para quem ainda procura hospedagem, em São Paulo, há opções disponíveis e que dão fácil acesso ao estádio. O B&B HOTEL São Paulo Luz fica a pouco mais de 500 metros da estação Luz do metrô, uma das melhores formas de chegar a NeoQuímica Arena. São apenas 26 minutos de trem até a estação Corinthians- Itaquera. As diárias para o fim de semana do evento estão a partir de R$ 312,50.

Imagem da fachada do B&B HOTEL São Paulo Luz (Foto: Divulgação)

Além de facilitar o acesso para o jogo da NFL, o B&B Hotel São Paulo Luz fica ainda localizado no centro de São Paulo e é uma excelente opção para quem quer aproveitar o campeonato para explorar outros pontos turísticos importantes da cidade.

