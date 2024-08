Sítio do Carroção abre as portas para a celebrar o Dia dos Pais - (crédito: Uai Turismo)

O Sítio do Carroção, conhecido como o único resort pedagógico do Brasil, abre suas portas nos dias 10 e 11 de agosto para uma celebração especial do Dia dos Pais, oferecendo o serviço “Day Use”. Essa é uma oportunidade de visitar o resort e criar memórias inesquecíveis em um ambiente acolhedor, repleto de atividades para todas as idades.

Com atrações que combinam diversão e aprendizado, o Sítio do Carroção oferece experiências únicas, como o “Enigma da Pedra”, momento em que os visitantes desvendam mistérios para descobrir uma caverna com um lago azul, cachoeiras, tobogã e águas quentinhas. Outra atividade imperdível é o “Elo Perdido”, onde é possível encontrar o esqueleto de um imponente Tiranossauro Rex.

“O Day Use do Sítio do Carroção é uma oportunidade para as famílias se conectarem de maneira especial. É um dia repleto de diversão e aprendizado, onde cada momento se transforma em uma lembrança para toda a vida”, afirma Tiago Simões, diretor operacional do Sítio do Carroção.

Indiana Jones – Tobogã (Foto: Divulgação)

Opção gastronômica para celebrar em grande estilo

Além das atividades, as famílias têm a opção de almoçar no renomado ‘Restaurante Carroção’, uma experiência à parte que não está inclusa no pacote, mas que certamente vale a pena para quem busca explorar sabores únicos. Conhecido por sua habilidade em combinar aromas, sabores e técnicas culinárias de diversas culturas, o restaurante oferece uma experiência gastronômica verdadeiramente diferenciada.



“Cada prato é preparado com cuidado e dedicação, e nossa seleção de vinhos harmoniza perfeitamente com as refeições, proporcionando uma experiência ainda mais especial. Os visitantes terão a oportunidade de degustar rótulos exclusivos, como o Vega Sicília, safra 2005, da Espanha, o Gaja, safra 2009, da Itália, e o renomado Barca Velha, de Portugal”, finaliza Simões.

Programação do Dia:

9h00: Abertura dos portões e início do dia com um delicioso coffee break.

9h45: Início das aventuras.

Uma pausa para o almoço.

16h00: Encerramento das atividades, seguido de um coffee break de despedida.

Saída até às 17h00: Retorno para casa com lembranças de um dia incrível.

Detalhes do Pacote:

Valor: R$ 559,00 por pessoa, all inclusive (sem bebidas alcoólicas).

Pagamento: Pode ser feito através de cartão de crédito em até 06 vezes.

Crianças: Até 2 anos não são pagantes. Crianças de 3 a 5 anos pagam 50%.

Reservas: São feitas exclusivamente pelo site.

