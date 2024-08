Já é Natal em Minas Gerais (Foto: Ubiraney Silva)

Com base nas informações da Agência Minas e das redes sociais, uma grande movimentação foi feita neste início de agosto, na esfera governamental, com o lançamento de dois editais pelo Governo de Minas Gerais, com o objetivo de garimpar projetos culturais passíveis de aplicação na capital Belo Horizonte e no interior para aqueles municípios que se interessarem em movimentar a economia local, motivados pelo tempo natalino.

A CEMIG e a SECULT, Secretaria de Estado de Turismo e Cultura estão à frente desta empreitada. De acordo com o divulgado pela Agência Minas, as propostas aprovadas nos chamamentos públicos comporão a programação do “Natal da Mineiridade Cemig 2024”!

Para tanto, os investimentos previstos vislumbram a soma de dez milhões de reais e os interessados já podem acessar o site da Cemig, onde encontrarão todas as informações e recomendações sobre as categorias e editais, com inscrições totalmente gratuitas.

A intenção é que haja grande interesse de participantes e que estes sejam especialmente de outras regiões do estado, evitando uma maior concentração de investimentos apenas na capital e região metropolitana.

Natal, uma oportunidade para Minas Gerais

Não temos dúvidas de que o Natal é um grande aliado da geração de trabalho e renda, um importante fator para o aquecimento econômico e comercial em todos os municípios e naturalmente que este incentivo pode agregar ainda mais possibilidades, uma vez que o edital incentiva a valorização do espaço público urbano, a potencialização do natal como atrativo cultural e turístico, abastecer o calendário natalino com fidelidade até as festas de Reis em 06 de janeiro e garantir a acessibilidade para todo o público.

Para quem sabe criar estratégias de negócios, o período natalino é especial, já que garante o interesse do grande público pelas compras, todos os segmentos percebem um grande aquecimento nas vendas, especialmente os setores de vestuário e alimentação e o bom é que os editais lançados para o Natal da Mineiridade Cemig 2024, incentivam a valorização da mão de obra local, nos territórios que forem contemplados com os respectivos projetos.

Natal Luz de Gramado é um ótimo exemplo

O melhor exemplo de aproveitamento comercial do período natalino no Brasil é o Natal Luz de Gramado, no Rio Grande do Sul, que a partir de 24 de outubro já afirma, que o Natal tem “a magia que abraça a todos!”

Natal Luz de Gramado/ RS (Foto: Ubiraney Silva)

Por lá a programação segue até o dia 19 de janeiro de 2025, tem um público e um fluxo de turismo garantidos, que prestigiam a deslumbrante transformação por que passa o centro comercial da cidade, consumindo a variada gastronomia da cidade, aquecendo o setor hoteleiro e consumindo também uma encantadora programação cultural, que já está a venda e garantindo a diversão dos consumidores.

A expectativa é que, apesar das enormes dificuldades enfrentadas ainda pelo estado, que foi vítima das intensas chuvas e enchentes que prejudicaram muito a infraestrutura e vários segmentos comerciais do Rio Grande do Sul, o Natal Luz de Gramado consiga manter o seu tradicional ritmo comercial e consiga resultados significativos que recuperem, ao menos em parte, a economia regional.

Novas estratégias em Minas Gerais

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, aposta é na valorização do período natalino com o encantamento provocado pela iluminação na Praça da Liberdade, o principal foco de investimento, com a novidade de que para 2024 o Palácio da Liberdade também será contemplado e a expectativa é que a região fique ainda mais bonita e amplamente frequentada.

Uma outra estratégia governamental é promover as Rotas Turísticas, recentemente lançadas pela SECULT. De acordo com os pronunciamentos do Secretário de Estado Leônidas Oliveira, o Natal é uma época que gera um fluxo muito grande de turistas, que buscam especialmente o interior do estado visando apreciar o encantamento das luzes de Natal que enfeitam as cidades.

Leônidas também ressalta que “São turistas que vêm de outros estados e até internacionais, visto que nós somos hoje o estado que mais cresce no turismo nacionalmente. Então, nós vamos fazer as rotas do Natal da Mineiridade Cemig”.

Natal da Mineiridade

De acordo com as informações repassadas, o público terá acesso às principais informações sobre o Natal da Mineiridade Cemig 2024, por meio de um catálogo, que informará quais os pontos decorados e quais os lugares poderão ser visitados. E isso valerá para Belo Horizonte, para as cidades da região metropolitana e para as cidades do interior mineiro.

Mariana/ MG (Foto: Ubiraney Silva)

Sobre os dois editais lançados para distribuição de recursos para o Natal da Mineiridade Cemig 2024, as informações estão disponibilizadas nos sites da Cemig e da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo. O que posso colaborar é informando aos interessados na apresentação das propostas, é que o prazo de inscrições termina no próximo dia 18 de agosto, por isso é importante ficar atento a todas as informações e nuances dos respectivos documentos.

Este mecanismo dos editais, por meio dos Chamamentos Públicos, não deixa de ser uma oportunidade de fomento comercial já que eles estão disponíveis para “pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, mas é importante estarem atentos ao detalhe de que os projetos com foco nas comemorações natalinas sejam aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais”.

Exigências importantes para aprovação das propostas

Naturalmente que critérios diversos, já amplamente conhecidos por promotores culturais e de eventos, serão considerados para a aprovação destas propostas, mas o interessante e muito prudente é a exigência da relação das propostas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), além da criatividade e inovação, acessibilidade e inclusão, fatores também muito prudentes e necessários.

Aliás, sempre é bom ressaltar a atenção que tem sido dada às ações de sustentabilidade se relacionando com todas as iniciativas da atualidade.

As empresas com potencial de investimentos, tem corrido atrás dos benefícios fiscais para o patrocínio de iniciativas que valorizem a produção e a promoção cultural em suas diversas categorias e quem ainda não se antenou para a importância de assumirem o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, que o faça logo, afinal, já nos aproximamos dos primeiros 25 anos do século XXI e a temática da sustentabilidade estará cada vez mais presente no nosso dia a dia.

Pois é, o tempo e sua corrida desenfreada. O Natal já é assunto principal! Fique atento aos desdobramentos do Natal da Mineiridade Cemig 2024 e quando os resultados forem divulgados, não perca tempo, defina logo a sua agenda turística para o período de Natal.

