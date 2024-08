Como seriam suas viagens se você fosse cadeirante? Já pensou sobre isso? (A entrevista aconteceu no novo estúdio do Portal Uai e Estado de Minas, e está disponível no canal do YouTube do Portal Uai (Foto: Uai Turismo))

“Dei a volta e saí acelerando com tudo na parte conhecida como ‘reta da Agrícola’. Nisso, um trato saiu de uma fazenda experimental e atravessou bem na minha frente. Na frenagem, perdi o controle da moto e ela me lançou violentamente para o alto. Voei e bati com a cabeça no chão, escorregando até perto do trator. Se não fosse o capacete, eu não estaria aqui para contar a história! O peso do meu corpo sobre a cabeça explodiu minha vértebra T2, quebrando ainda a T3. Tive escoriações por todo o corpo, machucando bastante a mão esquerda e o tornozelo. A pancada lesou parcialmente minha medula no nível C8-T2, causando tetraplegia, perda dos movimentos e sensibilidade dos mamilos para baixo”.

Este é um trecho do livro “Vida Sobre Rodas”, de Alessandro Fernandes, que precisou aceitar sua nova condição sem perder a paixão pela vida e pelas viagens. Entretanto, tanto as atividades cotidianas quanto as viagens precisaram ser readaptadas e segundo ele, se houvesse mais empatia do poder público, das empresas de turismo e dos próprios cidadãos, a vida e as viagens poderiam ser bem mais fáceis para os cadeirantes.

E foi nesse tom leve e cheio de informações que aconteceu a entrevista com Alessandro Fernandes para o podcast Uai Turismo. Neste episódio o turismo e a acessibilidade do ponto de vista do cadeirante foi abordado, não apenas para o cadeirante, mas para toda a sociedade que precisa se envolver com temas que muitas vezes parecem distantes, mas que fazem parte da nossa vida em comunidade.

Ele ainda abordou as principais dificuldades, quais destinos já estão melhor preparados e o que precisa ser feito para destinos mais acessíveis. Confira a íntegra da entrevista abaixo e conheça mais sobre o trabalho do Alessandro como especialista em avaliação de carros em seu perfil no Instagram, Blog do Cadeirante e o seu livro “Vida Sobre Rodas”.

