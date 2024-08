Baoase Curaçao é reconhecido entre os 100 melhores hotéis do mundo (Vista da praia (Foto: Divulgação))

A hotelaria de luxo de Curaçao vem ganhando mais prestígio internacional. Desta vez, o icônico Baoase Luxury Resort foi listado entre os 100 melhores hotéis do planeta pela revista americana Travel + Leisure no seu último World’s Best Awards. Um dos prêmios mais respeitados do setor de viagens e o Baoase Resort conquistou a 84ª posição. A pesquisa anual escolhe hotéis, resorts, cidades, ilhas, navios de cruzeiro, spas e companhias aéreas e os apresenta em listas para os leitores mais exigentes votarem nos favoritos



O que chamou mais a atenção dos leitores no Baoase foram as ofertas específicas para o romance, como um cruzeiro personalizado ao pôr do sol no iate do hotel e personalização de jantares privativos na praia. Os resultados da pesquisa World’s Best de 2024 mostram a natureza dinâmica do cenário global de viagens, destacando tendências emergentes e destinos que estão repercutindo entre os viajantes de hoje.



“Estamos extremamente gratos e profundamente honrados por receber o prêmio Travel + Leisure World’s Best Award para os 3 melhores de 2024“, disse Thijs van der Valk, diretor do Baoase Luxury Resort. “Este reconhecimento não apenas reafirma nossa posição entre os melhores resorts do mundo, mas também também reforça um marco histórico para Curaçao, já que este é o primeiro título da revista para nosso destino insular. Estamos imensamente orgulhosos de mostrar o charme e a hospitalidade de Curaçao em um cenário global“, finaliza o executivo.

O prêmio eleva o perfil da ilha como um destino turístico de primeira linha, atraindo mais turistas em todo o mundo e gerando benefícios econômicos significativos, incluindo aumento de receita para empresas locais e criação de empregos. Além disso, aumenta a reputação internacional de Curaçao e destaca sua cultura, o patrimônio e a beleza natural únicos da ilha, incentivando o intercâmbio e a apreciação cultural.

Elegância descalça

Praia privativa do resort (Foto: Divulgação)

O Baoase Luxury Resort é um oásis que transporta o hóspede à Ásia, pois possui uma decoração em estilo balinês em todo o complexo com 23 acomodações divididas entre vilas, suítes e apartamentos emoldurados. A lagoa tranquila, a praia privativa, além das espreguiçadeiras e equipamentos de mergulho dão um toque especial à paisagem. Quem busca relaxar, o Baoase oferece uma variedade de massagens, tratamentos de beleza e terapias corporais. O resort tem dois restaurantes e uma lista completa de pratos elaboradas por um chef. Nos últimos anos, o Baoase Luxury Resort tem ganhado visibilidade no mercado brasileiro, pois hospedou a cantora Ivete Sangalo e a modelo Sacha Meneghel com o marido João Lucas.

Decoração de uma das villas do Baoase (Foto: Divulgação)

World’s Best Awards 2024

Foram hotéis de 38 países que conformaram a lista de 2024 e todos os vencedores pontuaram mais de 97 na pesquisa de até 100 pontos. Mais de 186.000 leitores da T+L concluíram a pesquisa desta edição e desde a criação da pesquisa, em seu 29º ano, mais de 700.000 votos foram emitidos em mais de 8.700 propriedades.

“Por quase três décadas, nossos prêmios World’s Best Awards definiram o padrão de excelência em viagens, conforme escolhido por nossos leitores dedicados e exigentes“, disse Jacqui Gifford , editora-chefe da Travel + Leisure. “Os resultados de 2024 destacam uma mistura de favoritos consagrados e destinos emergentes, refletindo os diversos interesses dos viajantes de hoje. Estamos felizes em homenagear esses lugares e experiências excepcionais que inspiram nosso público a explorar o mundo“, conclui Gifford.

