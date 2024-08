Embratur finaliza famtours e press trip no Salão Nacional do Turismo - (crédito: Uai Turismo)

Embratur finaliza famtours e press trip no Salão Nacional do Turismo (Os convidados passaram por Alagoas, Distrito Federal, Goiás e Paraná antes do grande encontro de relacionamento no Riocentro (Foto: Luiz Henrique Estevam/Embratur))

O Salão Nacional do Turismo, no Rio de Janeiro, foi o destino final do roteiro dos 22 operadores e dos cinco jornalistas internacionais que participaram de três viagens de familiarização (famtours) e de uma press trip, promovidos pela Embratur em parceria com o Sebrae. Os convidados passaram por Alagoas, Distrito Federal, Goiás e Paraná antes do grande encontro de relacionamento no Riocentro, cumprindo o objetivo da Agência de internacionalizar o evento.

Participaram das famtours operadores de turismo da Argentina, do Paraguai, do Chile, da Colômbia, do México, do Peru, além de profissionais de operadoras latinas com sede nos Estados Unidos. O grupo se dividiu para conhecer destinos de Alagoas-AL (argentinos e paraguaios); de Brasília-DF e da Chapada dos Veadeiros-GO (colombianos e chilenos); e de Foz do Iguaçu-PR (peruanos e operadoras latinas nos EUA).

No Salão, os operadores fizeram rodadas de negócios com 34 DMCs (empresas de gestão de destinos que oferecem aos turistas internacionais diversos serviços, como transporte, alojamento, entretenimento e actividades). O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, reforçou a importância das famtours e da press trip para fortalecer ainda mais a imagem do Brasil como destino turístico. “Esse é um trabalho estratégico. Estamos trazendo as pessoas que vendem o Brasil nos países emissores para conhecerem, para verem de perto nosso destino, nossa diversidade, nossa natureza, para que depois eles possam vender o país para o turista internacional, um lugar que eles conhecem”, explica.

O diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, e a analista do Sebrae, Germana Magalhães, ressaltaram a importância das rodadas de negócios. “Nosso trabalho é justamente levar essas experiências aos operadores para aumentar o interesse internacional para os destinos do Brasil”, diz Reis. “Nossa expectativa é que cada vez mais os produtos brasileiros de experiência entrem no cardápio das DMCs, para podermos ter essa comercialização no mercado internacional”, completa Germana.

Visão de Brasil

Diana Carolina Quimbayo, executiva comercial da empresa colombiana Turismo Al Vuelo, comentou sobre a experiência com a rodada de negócios. “Foi um encontro muito organizado, com uma agenda com tempo estipulado e foi muito enriquecedor, porque tivemos bastante informação para levar. A expectativa é poder oferecer destinos diferentes e sair do que é tradicional no mercado”, avaliou.

José Francisco Trauwitz Echeguren, operador de turismo da mexicana PeTra, elogiou o trabalho da Embratur de reposicionar o Brasil no mercado internacional. “Estão nos ensinando com as coisas que estão fazendo. E acho que vai ser muito útil para que nós possamos canalizar com o meio que trabalhamos, que é o B2B, com os agentes de viagem, para dizer que o Brasil é um país que está regressando”, afirmou.

Famtours

Em Alagoas, entre os dias 4 e 8 de agosto, argentinos e paraguaios visitaram as piscinas naturais, as falésias, fizeram passeio de escuna na Lagoa do Roteiro, Praia do Gunga, visitaram o Quilombo dos Palmares, conheceram o artesanato feito de barro e o bairro das rendeiras.

Os operadores de turismo da Colômbia e do Chile conheceram a capital do país, Brasília, e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O grupo fez city tour pelos principais monumentos arquitetônicos da cidade Patrimônio Mundial pela Unesco e deu uma volta de barco pelo Lago Paranoá. Já na Chapada dos Veadeiros, viveram experiências de ecoturismo e muita natureza nas cidades de Alto Paraíso e São Jorge, além de conhecer a comunidade Kalunga e seus atrativos naturais.

Além dos operadores, cinco jornalistas estrangeiros foram convidados para uma press trip que passou por Florianópolis e Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o grupo participou da abertura do Salão Nacional do Turismo, na quinta (8), e passou pelos estandes do evento. Entre eles, a jornalista chilena editora da Revista Gengibre destacou as experiências que os comunicadores conheceram no Brasil.

“Vir ao Brasil é uma experiência extremamente agradável. As pessoas são muito amáveis e carinhosas. E os lugares são lindos. Eu não conhecia Florianópolis e foi uma bonita experiência. Além disso, o clima é muito bom”, elogiou. “O Rio, que eu já conhecia, é um lugar mágico, pela alegria, pelo samba, pelo Carnaval e pelas paisagens”, elencou.

Balanço positivo

O ano de 2023 foi positivo para os famtours da Embratur. Ao todo, foram 54 convidados de Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Inglaterra, México, América do Norte, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. Eles conheceram destinos no Norte (Manaus e Parintins); Nordeste (Campina Grande, Caruaru, Recife e Fernando de Noronha); Sudeste (Rio de Janeiro); Centro-Oeste (Jalapão e Chapada das Mesas) e Sul (Foz do Iguaçu). Além desses roteiros, a Embratur levou operadores internacionais para a Rota das Emoções, em outra famtour organizada em parceria com o Sebrae, que passou pelo Ceará, Maranhão e Piauí.

O impacto das viagens de familiarização também refletem no aumento de turistas internacionais no Brasil. Exemplo disso é que só no primeiro semestre de 2024, 332.728 viajantes chilenos desembarcaram no país, 31,68% a mais que no mesmo período do ano passado (227.317). A previsão do GlobalData é que 455.917 chilenos entrem no Brasil até o final do ano. Em busca de grandes eventos, 60.551 colombianos também visitaram os destinos brasileiros no primeiro semestre de 2024, 13,46% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado (52.397 turistas).

