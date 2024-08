4 destinos para viajar sozinho e aproveitar o Dia dos Solteiros (Comemore o Dia dos Solteiros com uma viagem (Foto: Andrey X))

Viajar sozinho pode ser uma experiência libertadora, proporcionando a oportunidade de conhecer novas culturas, fazer amigos e se conectar consigo mesmo. Para comemorar o Dia dos Solteiros, que é celebrado em 15 de agosto, a Booking.com – empresa de reserva de acomodações, atrações e outros serviços de viagem – fez um levantamento de dados na plataforma* e selecionou uma lista com destinos e acomodações perfeitos para aqueles que gostam de explorar o mundo com sua própria companhia. Conheça alguns destinos acolhedores para tornar essa viagem inesquecível, seja para autoconhecimento, seja para expandir o ciclo de amizades:

LEIA TAMBÉM: Baoase Curaçao é reconhecido entre os 100 melhores hotéis do mundo

Porto, em Portugal

A cidade de Porto, em Portugal, tem charme acolhedor e atmosfera segura, perfeita para receber quem está viajando sozinho. Com uma cena gastronômica única, a cidade tem muitos restaurantes e cafés charmosos onde é fácil se sentir em casa. Famosa por suas ruas pitorescas e arquitetura histórica, Porto tem muitas atrações facilmente acessíveis a pé, bem como uma excelente rede de transporte público, transformando a experiência independente na cidade muito conveniente.

É na icônica Estação S. Bento, dentro da área do Porto tombada pela UNESCO como Patrimônio Mundial, que fica o The Passenger Hostel. Com acomodações privativas e compartilhadas, um bar e Wi-Fi gratuito, os hóspedes têm acesso à cozinha compartilhada, armário individual privativo, cortina para mais privacidade, uma tomada de cabeceira e uma luz individual. Com uma estação de metrô e trem à porta, o hostel fica a 400m da rua Galerias de Paris, e a 15 minutos a pé do Rio Douro, onde você pode garantir um passeio para a região vinícola, e conhecer os vinhos do Vale do Douro.

The Passenger Hostel, Porto (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Próximo destino: Porto e Gaia, em Portugal

Dubai é um excelente destino para quem viaja sozinho devido à sua segurança, infraestrutura moderna e eficiente, diversidade cultural, e a uma vasta gama de atrações turísticas e atividades únicas, como safáris no deserto e visitas ao Burj Khalifa. A cidade oferece uma rica cena gastronômica, eventos e festivais ao longo do ano, além de uma ampla variedade de opções de hospedagem de qualidade.

No Le Méridien Dubai Hotel & Conference Centre, quem estiver em Dubai buscando um resort para relaxar e conhecer novas pessoas estará bem servido no local, que oferece 17 opções de restaurantes e bares, cinco piscinas espalhadas pelo hotel, e um Spa para um autocuidado completo. Para além da acomodação, o complexo fica próximo a atrações turísticas incríveis e badaladas, como os 7km à beira-mar da Marina Walk, onde você pode fazer um delicioso tour gastronômico, ou conhecer os principais pontos da costa marítima de Dubai em um passeio de barco.

Le Méridien Dubai Hotel & Conference Centre, Dubai (Foto: Divulgação)

Berlim, na Alemanha

Berlim é conhecida por ser segura e acolhedora para turistas, uma ótima opção para quem opta por se aventurar sozinho. A capital da Alemanha tem história e cultura ricas, oferecendo atrações únicas que podem ser exploradas a pé ou em ônibus turísticos que circulam o dia todo pelos principais pontos. Mas, se você preferir se locomover com o transporte público, a cidade também possui uma excelente infraestrutura, com ônibus, trens e metrôs.

LEIA TAMBÉM: Bar Trem da Central é opção para quem procura entretenimento no centro de Belo Horizonte

O The Circus Hostel, inclusive, está localizado a apenas 50 metros de uma das estações de metrô, a Rosenthalerplatz U-Bahn, e a 2,5km da Estação Central. Além da ótima localização, o hostel oferece aluguel de bicicletas, Wi-Fi gratuito e um programa de tours e eventos, com opções de quartos individuais ou compartilhados, todos bem iluminados e com cofres. O hostel é uma ótima opção para quem conhecer novas pessoas, com o lounge convidativo que traduz o mesmo estilo da vibrante vida noturna de Berlim, com bares, clubes e eventos sociais.

The Circus Hostel, Berlim (Foto: Divulgação)

Dublin, na Irlanda

Dublin, na Irlanda, é uma cidade conhecida por sua vida cultural rica e uma atmosfera acolhedora. Com tradições literárias e históricas, as ruas de Dublin são seguras e fáceis de explorar a pé, com muitos pontos turísticos acessíveis como o Trinity College, o Castelo de Dublin e o Temple Bar. Também é possível conhecer as famosas Samuel Becket Bridge e Ha’penny Bridge em um passeio de barco. Além disso, os pubs tradicionais oferecem um ambiente amigável onde é fácil conhecer novas pessoas e experimentar a famosa cultura do pub irlandês.

É com este mesmo espírito musical e artístico que vive o Jacobs Inn Dublin, hostel moderno que oferece quartos privativos e compartilhados bem no centro da cidade, a apenas 5 minutos a pé do bairro de entretenimento animado de Temple Bar. A acomodação é especializada em viagens econômicas de qualidade e organiza na recepção um passeio guiado gratuito pela cidade.

Jacobs Inn Dublin, Dublin (Foto: Divulgação)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo