Prado (BA) celebra a temporada das baleias jubarte (Foto: Divulgação)

A temporada de observação das baleias jubarte no mar brasileiro prossegue até novembro. Prado, Cumuruxatiba e Corumbau, na Bahia, se tornam palco para que moradores e visitantes apreciem esses mamíferos que migram das águas geladas da Antártida para o litoral baiano, buscando as águas quentes e tranquilas para acasalar e dar à luz.

As jubartes, mamíferos de quase 16 metros de comprimento e de cerca de 40 toneladas, deixam as águas frias da Antártida, ricas em alimentos, para se reproduzir nas águas mais quentes e seguras da costa brasileira, pois oferecem um ambiente mais protegido contra predadores naturais.

“Prado, com sua extensa costa e vistas panorâmicas, se destaca como um dos melhores locais para observar essas gigantes do mar em ação”, destaca a secretária municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Prado, Iracema Ribeiro. Para ela, a temporada das baleias jubarte é um dos momentos mais aguardados do ano em Prado. “Ver essas criaturas majestosas em seu habitat natural é uma experiência inesquecível e uma oportunidade para reforçar nosso compromisso com o turismo sustentável e a conservação ambiental”, pontua.

A cidade de Prado oferece diversos pontos estratégicos para a observação das baleias jubarte. Nos passeios de barco, especialmente organizados para a temporada, os visitantes podem se aproximar desses animais de maneira segura e sustentável, proporcionando uma experiência inesquecível.

Conhecida por suas praias paradisíacas e ambiente tranquilo, Cumuruxatiba é um destino imperdível para quem deseja avistar as baleias. As águas cristalinas e calmas são perfeitas para observação, com diversas opções de passeios guiados.

LEIA TAMBÉM: Baleias: Uma experiência turística de inverno

Corumbau, um pequeno paraíso, é outro ponto privilegiado para ver as baleias jubarte. A combinação de natureza intocada e a presença constante das baleias fazem de Corumbau um local ideal para entusiastas da vida marinha e da natureza.

Comunidade e preservação

Cabe lembrar que a temporada das baleias jubarte não só encanta os visitantes, mas também traz benefícios significativos para a economia local. O turismo de observação de baleias impulsiona negócios locais, como hotéis, restaurantes e operadores de passeios, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

Além disso, a presença das baleias jubarte ajuda a promover a conscientização sobre a importância da conservação marinha. Prado, juntamente com organizações ambientais e operadores turísticos, está comprometida em garantir que as práticas de observação sejam realizadas de maneira responsável, minimizando o impacto sobre esses animais magníficos e seus habitats.

“Convidamos a todos a descobrirem Prado, Corumbau, Cumuruxatiba e Guaratiba durante a temporada das baleias jubarte. Com certeza, os visitantes irão se encantar com esse espetáculo da natureza e descobrir as belezas que nossa região tem a oferecer”, observa a secretária de Turismo.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo