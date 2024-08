Uma Noite no Museu: agora é possível se hospedar no Inhotim - (crédito: Uai Turismo)

O Clara Resorts, conhecido por sua dedicação à excelência na hotelaria e por proporcionar experiências memoráveis aos hóspedes, dá mais um passo inovador ao inaugurar os primeiros bangalôs-piloto no Clara Arte, localizado ao lado do renomado Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Este projeto audacioso, que promete unir o melhor da hospitalidade com a riqueza cultural e natural do maior museu a céu aberto da América Latina deve ser inaugurado em dezembro. Até lá, estão sendo feitas hospedagens-piloto, para um grupo seleto de convidados.

A iniciativa no Clara Arte não só promete uma estadia confortável, mas também uma imersão completa na arte e natureza. Os dois bangalôs iniciais, que já estão prontos para receber seus primeiros hóspedes, são equipados com todas as comodidades oferecidas nos quartos do Clara Resorts, entre elas varanda com lareira, cama de casal, sofá, adega e a prática “Copa Baby”, que inclui máquinas Dolce Gusto, micro-ondas, filtro de água e frigobar, além das banheiras esculpidas em pedra-sabão, exclusividade do Clara Arte.

A CEO do Clara Resorts, Taiza Krueder, expressa seu entusiasmo com a novidade: “Será uma experiência singular e inesquecível acordar em meio a Inhotim e suas inigualáveis belezas. É o que eu chamo, literalmente, de ‘uma noite no museu’, mas sem as surpresas do filme, estrelado por Robin Williams.”

A inauguração completa do hotel está prevista para a segunda quinzena de dezembro, com a primeira fase contemplando 46 bangalôs, piscinas climatizadas e cobertas, sauna, spa, dois restaurantes, brinquedoteca, academia e espaço para eventos.

Porém, em uma iniciativa inovadora, as portas do empreendimento foram abertas de forma piloto, com os trabalhos ainda em andamento. O objetivo de iniciar as operações dos quartos antes da conclusão total das obras é identificar e realizar possíveis ajustes que sejam necessários, garantindo que a experiência final dos hóspedes seja impecável.

Os primeiros hóspedes a desfrutarem desta experiência foram o artista contemporâneo Artur Lescher e sua esposa Mariane Marie Klettenhofer. De acordo com Taiza, o feedback positivo deles é um indicativo promissor de que os bangalôs serão um grande sucesso. Para os próximos meses, há outros convidados confirmados, entre artistas, influenciadores e jornalistas.

A iniciativa dos bangalôs-piloto em Inhotim é mais um exemplo do compromisso da rede em oferecer experiências únicas e inesquecíveis. Em setembro, a própria CEO, Taiza Krueder, e Paula Azevedo, presidente do Instituto Inhotim, serão algumas das personalidades a testarem os novos bangalôs durante o evento Amanhecer Inhotim, uma noite de arrecadação de fundos para a manutenção do museu.

