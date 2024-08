Vila Madalena, bairro representante da boemia paulista, completa 131 anos: veja onde comemorar (Praça A (Foto: Divulgação))

No próximo dia 17 de agosto, sábado, a Vila Madalena celebra mais um aniversário. Acredita-se que o bairro, considerado um dos maiores representantes da boemia e alegria dos paulistanos, chega a 131 anos em 2024.

Segundo a história, a Vila Madalena surgiu, curiosamente, da chamada Vila dos Farrapos, que foi habitada por indígenas. Foi por volta de 1910, que a região começou a se transformar no que é hoje: reduto de bares, baladas, restaurantes, galerias de arte, etc.

Tanta alegria, energia e positividade, concentradas na região, precisam ser celebradas, não é mesmo? Para isso, vale a pena escolher um dos bares e baladas mais tradicionais do bairro para comemorar!

Praça A

Uma excelente pedida é celebrar o aniversário da Vila Madalena na Praça A, casa que tem como diferencial o conceito de SuperBar, com música ao vivo e gastronomia de alta qualidade. O ambiente tem aproximadamente 1.000 m² e cerca de 20 camarotes – sendo um deles com 50m², com entrada, banheiros e bar privativos. Além disso, a Praça A é reconhecida por oferecer uma experiência que vai ‘do chope ao show’: referência feita às diversas torneiras de chope Brahma, Patagônia Amber Large, Stella Artois e outras, que são servidos especialmente gelados, e aos shows realizados na casa, sempre com música ao vivo.

Aos sábados, a casa serve o saboroso e exclusivo Buffet de Feijoada: o feijão preto, o arroz branco e todos os ingredientes que compõem o delicioso prato ficam separados em panelas de barro. Dessa maneira, cada cliente pode selecionar os itens que mais gostar. O consumo é livre até às 17h e pode ser acompanhado pela saborosa caipirinha de limão, feita com cachaça. Para quem quiser variar, é possível saborear as deliciosas porções que constam no cardápio, assim como a variedade de drinks e bebidas, além de degustar as iguarias disponíveis no menu do Go SushiBar, especializado na culinária oriental.

Endereço: Rua Aspicuelta, 527 – Vila Madalena

Horários: quartas, das 18h às 4h; quintas, das 17h às 4h; sextas, das 17h às 5h; sábados, das 11h30 às 5h; e domingos, das 12h às 2h.

Reservas e lista VIP: (11) 9 1413-4077

Instagram: www.instagram.com/praca_a_vilamadalena

Vila 567

A galera que ama uma boa música sertaneja também tem um endereço certo para encontrar muita diversão na Vila Madalena. O Vila 567 é a casa ideal para quem quer curtir com os amigos ao som da música ao vivo, que embala o clima de paquera. O ambiente do Vila 567 tem 450m² e é marcado por uma pegada industrial. O isolamento acústico é diferenciado e a casa conta com um rooftop com teto retrátil, que torna as tardes e noites ainda mais agradáveis. Dos dois bares, instalados nos dois pisos do bar/balada, saem coquetéis exclusivos e cervejas trincando.

Além de tudo isso, dois painéis de LED ficam estrategicamente dispostos nos ambientes do Vila e exibem os principais jogos de futebol e eventos esportivos do momento. Aos sábados é possível começar a curtir desde o horário do almoço, degustando uma feijoada maravilhosa, além de pratos especialíssimos.

Endereço: Rua Aspicuelta, 567 – Vila Madalena

Horários: terças, das 18h às 4h; quintas, das 17h às 4h; sextas, das 17h às 5h; sábados, das 12h às 5h; e domingos, das 12h às 2h.

Reservas e lista VIP: (11) 9 5001-5769

Instagram: www.instagram.com/vila567bar

Boteco Todos os Santos

Se o objetivo da galera é curtir o melhor do samba e do pagode, não há opção melhor do que o Boteco Todos os Santos, que é há mais de 10 anos um dos mais tradicionais bares da cena paulistana. Considerado ‘o boteco de TODOS’ e a ‘casa mais alegre do mundo’ pelos seus frequentadores, o bar/balada traz toda a brasilidade, malemolência e gingado do samba e do pagode para as tardes e noites da Vila Madalena. O público, eclético e de diversas faixas etárias, curte um ambiente bem colorido e repleto de ilustrações, que retratam os grandes nomes do samba brasileiro, como Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Alcione e outros artistas.

A música ao vivo é uma das marcas do bar, que serve uma série de porções para acompanhar cervejas supergeladas, caipifrutas, gin &tonic, drinks e licores, que são excelentes pedidas para garantir a animação. Aos sábados, a feijoada, considerada a mais saborosa e tradicional da Vila, toma conta do pedaço. O espaço conta com painel de Led e mais de 10 televisores distribuídos de forma estratégica em todos os ambientes para que os visitantes possam acompanhar os jogos e eventos esportivos.

Endereço: Rua Aspicuelta, 585 – Vila Madalena

Horários: quartas, das 17h às 4h; quintas e sextas, das 17h às 5h; sábados, das 12h às 5h; e domingos, das 12h às 4h.

Reservas e lista VIP: (11) 9 8521-0970

Instagram: www.instagram.com/botecotos

