Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana: o destino perfeito para viagens em família (O destino para toda a família oferece diversas opções de gastronomia e lazer (Foto: divulgação))

As viagens em família que fazemos ao longo da vida são especiais e marcantes. Afinal são elas que criam memórias afetivas e fortalecem os vínculos familiares. Por isso, na hora de escolher um destino e uma hospedagem é importante mesclar estrutura confortável, serviços especializados e claro, experiências memoráveis. Então, se você busca mesclar a experiência de Punta Cana, conhecida como a pérola do Caribe, com opções de serviços e conforto, o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana é a opção ideal. Este complexo possui uma das maiores áreas de piscinas da região, são 13 exuberantes piscinas que complementam a experiência da praia que é acessada desde a propriedade.

A experiência all inclusive engloba desde o quarto até o entretenimento noturno para adultos e para os menores no Hard Rock Roxity Kids Club™, também são aceitos animais de estimação, pois se trata de complexos pet friendly.

Quartos espaçosos e confortáveis garantem uma experiência inesquecível (Foto: divulgação)

Dentre as atrações favoritas do hotel, está o Rockaway Bay Water Park, que conta com 26 tobogãs de primeira classe rodeados de lindos jardins tropicais. O paraíso perfeito onde toda a família pode se divertir e desfrutar.

Teen Spirit é o clube do setor Hard Rock Roxity Kids Club, que foi pensado para oferecer o melhor entretenimento para adolescentes de 13 a 17 anos, com 8 estações PS5 e televisores de 43”, plataforma de dança interativa e um lounge.

Todas as atividades que o hotel oferece, como o The Music Lab, Escapology, Boliche e ainda um spa com terapia sonora estão ligados a uma experiência musical desenvolvida para desfrutar das melhores viagens em família, com amigos ou a dois. Além de uma oferta gastronômica variada, o complexo oferece atividades durante todo o dia e instalações planejadas para proporcionar uma experiência inesquecível aos hóspedes.

A Oro Night Club é a discoteca exclusiva para maiores de 18 anos, que está disponível todos os sábados, das 23h às 04h da manhã. É a boate mais exclusiva da República Dominicana. Tem capacidade para 1.000 pessoas, dois níveis, 33 mesas VIP, um grande palco, 171 focos móveis inteligentes e o melhor sistema de som do mundo (o Funktion One), e está no mesmo nível das melhores casas noturnas de Miami ou Las Vegas.

Durante a noite, o resort oferece entretenimento para crianças, adolescentes e adultos (Foto: divulgação)

Seguindo a tradição da marca, o turista pode encontrar no hotel itens lendários de estrelas do rock e, provavelmente, encontrar algumas celebridades famosas do mundo ou locais. É uma experiência na primeira pessoa que o transporta aos grandes momentos das estrelas da música, algumas cuja história é guardada e outras que ainda sobem ao palco. O Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana oferece entretenimento e conforto com opções para crianças, clubes para adultos, gastronomia para todos os gostos, bem-estar pessoal em academias, spa e salões de beleza, tudo isso no espírito da música que somente esta rede qualificada em The Best Hotels of the World pode oferecer. Por isso, toda esta estrutura irá garantir memórias marcantes para as famílias, que terão a oportunidade de desfrutar experiências únicas, em momentos onde podem estar reunidos ou não ao longo da estada no resort.

O Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana garante a diversão das crianças (Foto: divulgação)

Sobre Hard Rock®:

A Hard Rock International (HRI) é uma das empresas mais reconhecidas do mundo, com sede em 68 países, abrangendo 241 localidades, incluindo hotéis, cassinos, Rock Shops®, locais para apresentações ao vivo e cafés, sejam próprios ou licenciados. HRI lançou uma empresa chamada Hard Rock Digital em 2020, uma plataforma online de apostas esportivas, varejo e jogos na Internet. Começando com uma guitarra de Eric Clapton, o Hard Rock possui a maior e mais valiosa coleção de itens musicais autênticos do mundo, com mais de 86.000 peças, expostas em seus locais ao redor do mundo. Em 2020, o Hard Rock foi homenageado pela revista Forbes como um dos melhores empregadores para a diversidade e as mulheres. Hard Rock Hotels & Casinos também recebeu o primeiro lugar na Pesquisa de Satisfação de Executivos de Jogos de Cassino de 2020, conduzida pela Bristol Associates Inc. Em 2021, o Hard Rock foi premiado como Melhor Empregador na Indústria de Viagens e Lazer, Jogos e Entretenimento pela Forbes, nomeada uma das Empresas Mais Bem Gerenciadas nos Estados Unidos da América pela Deloitte Private e The Wall Street Journal; e eleita a marca de hotel com melhor desempenho no “J.D. Estudo de Satisfação de Hóspedes de Hotéis na América do Norte da Power” pelo terceiro ano consecutivo.

Os destinos Hard Rock estão localizados nas principais cidades do mundo, incluindo suas duas propriedades emblemáticas de maior sucesso na Flórida e sede do primeiro Guitar Hotel® do mundo no sul da Flórida, propriedade do Ano 2020 da Global Gaming. A marca é propriedade da entidade controladora da HRI, The Seminole Tribe of Florida. Para obter mais informações sobre o Hard Rock International, visite www.hardrock.com ou shop.hardrock.com.

