Atrações imperdíveis nos parques da Universal para aproveitar o Dia da Montanha-Russa (Parques da Universal (Foto: Reprodução Instagram @universaldestinationsbrasil ))

Na próxima sexta-feira, 16 de agosto, comemora-se o Dia da Montanha-Russa, o tipo de atração radical mais adorado em parques temáticos. As montanhas-russas dos parques da Universal são as preferidas dos amantes de fortes emoções, seja pela alta velocidade, tecnologia de ponta ou tematização que apresentam.

Para celebrar esse dia especial, os parques selecionaram sete montanhas-russas – incluindo duas que serão abertas em um futuro próximo – que não podem faltar no roteiro de quem curte loopings, inversões, lançamentos, arrancadas e muita, muita adrenalina.

1 – Jurassic World VelociCoaster (Universal Orlando Resort)

Unanimidade entre os que amam velocidade, a Jurassic World VelociCoaster, no parque Universal Islands of Adventure, é a montanha-russa de lançamento mais alta e rápida da Flórida. Alcançando 112km/h em apenas 2.4 segundos, a VelociCoaster conta com um pico de 47 metros de altura e com uma queda de 43 metros em 80 graus. Também é equipada com quatro inversões, com apenas uma trava de segurança na cintura. A palavra-chave aqui é aceleração: desde o momento em que sai do “paddock dos dinossauros”, a velocidade só aumenta!

Jurassic World VelociCoaster – Universal Orlando Resort (Foto: Divulgação)

2 – Revenge of the Mummy (Universal Studios Hollywood e Universal Orlando Resort)

Altamente temática, baseada em um dos filmes de maior sucesso da Universal Pictures, essa montanha-russa indoor, totalmente no escuro, é uma das atrações preferidas dos fãs. A atração traz efeitos de luz e fogo, animatrônicos super tecnológicos, algumas quedas e curvas repentinas e também um percurso de ré. Ela coloca o visitante no meio da maldição de Imhotep, com muitos efeitos de neblina e estroboscópio, reviravoltas e voltas bruscas (mas sem inversões completas) – tudo isso a 72 km/h. E uma curiosidade: há surpresas diferentes em cada atração – a montanha-russa de um parque não é a mesma do outro. Ou seja, fã que é fã precisa conhecer as duas!

Revenge of the Mummy – Universal Studios Hollywood e Universal Orlando Resort (Foto: Reprodução Instagram @universaldestinationsbrasil)

3 – The Incredible Hulk Coaster (Universal Orlando Resort)

Essa atração é facilmente reconhecida por sua sinuosa silhueta verde – logo que entram no parque, os caçadores de emoções já sabem onde encontrar as forças de gravidade zero. A Marvel Super Hero Island no Universal Islands of Adventure é o lar desta lendária montanha-russa de lançamento — The Incredible Hulk Coaster! Essa atração é imperdível para quem não tem medo de altas velocidades – afinal, ela atinge 107 km/h -, curvas, inversões, gravidade zero e daquela sensação de “soltar do assento” por alguns instantes.

The Incredible Hulk Coaster – Universal Orlando Resort (Foto: Divulgação)

4 – Trolls Trollercoaster (Universal Orlando Resort)

Uma das principais atrações da novíssima área Dreamworks Land, no Universal Studios Florida, a Trolls Trollercoaster é perfeita para os pequenos caçadores de emoções. Afinal, o amor pela adrenalina começa desde cedo! Essa é uma montanha-russa para toda a família e ideal para os iniciantes nesse universo: um passeio gostoso e suave, sem quedas bruscas ou inversões. A bordo do famoso Caterbus, crianças e adultos se divertem com surpresas e com os personagens de Trolls pelo caminho.

Trolls Trollercoaster – Universal Orlando Resort (Foto: Divulgação)

5 – Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure (Universal Orlando Resort)

Seja você um fã de Harry Potter ou não, um aficionado por montanhas-russas ou não, a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, localizada no Universal Islands of Adventure, deixa qualquer um boquiaberto. Com 1,5km de trilhos, essa atração é a mais longa montanha-russa da Flórida e tida como uma “story-coaster”, trazendo uma narrativa superimersiva e completa. Mas não é só isso: com 7 lançamentos e atingindo 80 km/h, a Hagrid’s – como é carinhosamente chamada pelos fãs – é a primeira montanha-russa dos Estados Unidos com uma queda vertical. Sim, o carrinho “despenca” em uma queda livre de 5 metros de altura.

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure – Universal Orlando Resort (Foto: Divulgação)

6 – Stardust Racers (Universal Orlando Resort)

Programada para abrir em 2025 no novo parque temático Universal Epic Universe, a Stardust Racers é uma montanha-russa de lançamento duplo que leva os visitantes a voar pelos céus, a bordo de cometas, em uma corrida para ver quem é o mais rápido de todos. Atingindo velocidades de até 100km por hora e alturas de até 40 metros ao longo de 1.524 metros de pista, a Stardust Racers será a montanha-russa mais emocionante do Epic Universe e trará manobras exclusivas, como a “Celestial Spin”, em que dois carrinhos realizam um cruzamento invertido enquanto aceleram no ar – criando uma adrenalina “de outro mundo”.

Stardust Racers – Universal Orlando Resort (Design: Divulgação)

7 – Fast & Furious: Hollywood Drift (Universal Studios Hollywood)

Em 2026, os fãs de velocidade terão mais um motivo para visitar o Universal Studios Hollywood: a abertura de Fast & Furious: Hollywood Drift, inspirada na famosa franquia de Velozes e Furiosos. O sistema de trilhos de última geração está sendo projetado exclusivamente para imergir os visitantes no universo de alta velocidade da saga cinematográfica. Um destaque é a inovadora rotação de 360 ??graus dos carrinhos enquanto eles disparam ao longo de uma pista elaborada, cheia de curvas e super tecnológica. Essas particularidades criarão uma sensação perfeita de “carros derrapando” enquanto os visitantes giram em alta velocidade.

