Rodada de Negócios abre novas oportunidades para escolas de samba e blocos carnavalescos de BH (O carnaval é um dos principais produtos turísticos de Minas Gerais (Foto: Guilherme Haruo/ AdobeStock))

Nesta sexta-feira (16/8), 30 escolas de samba e blocos caricatos e de rua de Belo Horizonte irão negociar produtos e serviços com 13 agências de viagem, produtores culturais e empresas de eventos. A rodada de negócios é realizada durante a Travel Next Minas, das 14h às 18h, no Espaço ‘Meu Negócio é Carnaval’, no Expominas, em Belo Horizonte.

Já confirmaram a participação na Rodada de Negócios de blocos tradicionais do Carnaval belarizontino, entre eles, Havayanas Usadas, É o Amô, Seu Vizinho e Então, Brilha!, além das escolas de samba Imperatriz de Venda Nova e Unidos dos Guaranys e Pedreira Prado Lopes.

“Estão vindo para Belo Horizonte participar desse evento mais de 3 mil operadores de turismo, portanto, esta é uma grande oportunidade de mostrarmos Minas Gerais e promovermos os nossos destinos. Essa iniciativa é também mais um passo para reforçar o Carnaval enquanto política pública de Estado, facilitando o acesso à capacitação de agentes culturais e profissionais do turismo, o que proporciona uma qualificação cada vez maior dos setores cultural e turístico, reconhecidos como fortes indutores de desenvolvimento social e econômico no nosso estado”, pontua o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.

Na ocasião, dirigentes de pequenos negócios da economia criativa ligados à folia participarão de encontros pré-agendados, de 20 minutos, com produtoras convidadas e empresas do setor de eventos e entretenimento. A iniciativa propicia a negociação imediata e o estabelecimento de parcerias futuras.

“Nosso objetivo é aproximar os empreendimentos da economia criativa ao mercado de maneira contínua, permitindo que eles gerem negócios ao longo de todo o ano, seja em eventos culturais, corporativos ou em outras datas comemorativas. Esse contato é fundamental para que esses negócios diversifiquem suas fontes de receita e se tornem cada vez mais sustentáveis, garantindo seu crescimento a longo prazo”, explica o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva. A Rodada de Negócios faz parte das ações do projeto ‘Meu Negócio é Carnaval’. A iniciativa, promovida pelo Sebrae Minas em parceria com o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult), oferece orientação para formalização e suporte empresarial aos empreendedores e pequenos negócios da economia criativa, alimentação e segmentos ligados à cadeia produtiva associada ao turismo.

Capacitações

Além de estimular a geração de negócio do setor, no sábado (17/8), das 14h às 18h, no estande ‘Meu Negócio é Carnaval’ serão promovidas palestras sobre gestão de empresas e melhoria na qualidade dos serviços prestados, além de estratégias que podem criarem diferenciais competitivos para ampliar os resultados financeiros dos empreendimentos impactados pelo Carnaval.

Entre os palestrantes está o artista plástico, designer e consultor pernambucano Leopoldo Nóbrega, do Galo da Madrugada, maior bloco de carnaval do mundo. A palestra de Nóbrega acontece das 14h às 16h. Na sequência, das 16h às 18h, a futurista Martha Gabriel, referência nacional em inovação e transformação digital, ministra a palestra ‘Pessoas criativas, empresas inovadoras’. As vagas são gratuitas e serão ocupadas mediante ordem de chegada.

Turismo religioso

Durante os dois dias do Travel Next Minas, os visitantes poderão conhecer, no mesmo espaço, os atrativos e experiências da Rota Turística Caminhos Franciscanos, do Vale do Mucuri. Na sexta-feira (16/8), das 14h50 às 15h30, haverá ainda uma apresentação da rota para o público do evento.

Há mais de 150 anos, o percurso de 42 km de estrada de terra era usado durante o período de colonização da região pelos frades capuchinhos – ordem religiosa franciscana – como passagem para a troca de mantimentos e mercadorias entre os municípios de Aldeamento (Itambacuri) e Filadélfia (Teófilo Otoni)

Diante do contexto histórico e do potencial da região, a Rota Turística Caminhos Franciscanos foi criada, em 2019, por meio da iniciativa de entidades e lideranças locais apoiadas pelo Sebrae Minas, a nova rota de turismo religioso e de aventura do estado, que valoriza os atrativos naturais, culturais e gastronômicos da região, além da produção artesanal e do turismo de base comunitária.

Travel Next Minas

A segunda edição da Travel Next Minas reúne as principais operadoras, fornecedores e agentes de viagens para discutir tendências, compartilhar conhecimentos e promover oportunidades de negócios para o setor de turismo e entretenimento.

Realizado em Belo Horizonte, no Expominas, neste final de semana (16 e 17/8), o evento conta com uma programação diversificada que inclui palestras, workshops, rodadas de negócios e exposições, atraindo participantes de todo o Brasil.

