5 destinos para observação de baleias no Brasil (De junho a novembro, baleias deixam as águas geladas da Antártica em busca das águas quentes do Brasil para se reproduzirem. (Foto: Divulgação))

O turismo de observação de baleias vem ganhando destaque no nosso país, atraindo tanto amantes da natureza quanto curiosos que desejam presenciar de perto esse belíssimo fenômeno.

De junho a novembro, baleias deixam as águas geladas da Antártica em busca das águas quentes do Brasil para se reproduzirem. Durante essa jornada, percorrem cerca de 4.500 km, oferecendo um show de saltos e interações com a superfície.

Projetos de preservação, como o Baleia-Jubarte e o ProFranca, têm sido essenciais na recuperação dessas populações. Graças a esses esforços, hoje temos a oportunidade de observar esses magníficos cetáceos em segurança e com respeito às suas necessidades naturais.

Conheça 5 destinos brasileiros para o avistamento de baleias.

Bahia

Foto: João Ramos – Bahiatursa

Abrolhos é um dos maiores berçários de baleias-jubarte do mundo, e foi o primeiro Parque Nacional Marinho do Brasil. É estimado que 90% das baleias-jubarte que migram para o litoral brasileiro se encontram em Abrolhos. Nos passeios de catamarã, é possível ver bem de perto baleias com seus filhotes.

Na Praia do Forte, o Espaço Baleia-Jubarte oferece atividades educativas e passeios.

Porto Seguro conta com um programa com palestra e passeios de lancha para vê-las bem de perto com uso do hidrofone, que capta os sons emitidos por esses mamíferos marinhos.

Itacaré também é excelente ponto de observação. As jubartes são vistas próximas à costa, proporcionando um espetáculo inesquecível.

Melhor época: julho a novembro

Fernando de Noronha

Foto: Divulgação

É um dos destinos mais privilegiados para avistar as jubartes.

O arquipélago adota regras rigorosas de proteção e preservação, garantindo uma experiência segura e sustentável para os visitantes e para as baleias.

Melhor época: junho a novembro

Rio de Janeiro

Foto: Humberto Baddini

Recentemente, foram registradas jubartes em frente ao Cristo Redentor, uma vista inesquecível.

Arraial do Cabo é excelente ponto de observação de baleias-jubarte, com passeios de barco no Pontal do Atalaia.

Melhor época: julho a outubro

Santa Catarina

Foto: Divulgação

A Rota da Baleia Franca integra Laguna, Imbituba e Garopaba.

Imbituba, a Capital Nacional da Baleia Franca, abriga o Museu da Baleia e o Centro de Conservação da Baleia Franca. Além dos passeios de barco, há ótimos pontos de avistamento direto das praias.

Melhor época: julho a novembro

São Paulo

Foto: Rafael Mesquita Ferreira

Ilhabela oferece passeios de barco com vista privilegiada das baleias-jubarte e golfinhos. No Espaço Baleia Jubarte, visitantes aprendem sobre esses cetáceos.

Em São Sebastião, a aparição de baleias-jubarte é cada vez mais comum entre maio e junho.

Melhor época: junho a setembro

